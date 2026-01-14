為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    六龜行政中心1/16入厝 寶來賞梅快閃起跑

    2026/01/14 09:51 記者蘇福男／高雄報導
    六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，目前開花率達6成。（圖由六龜區公所提供）

    六龜寶來是全台最南端的賞梅勝地，目前開花率達6成。（圖由六龜區公所提供）

    高雄市新建六龜區行政中心獲得「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定，1月16日將舉行落成典禮，全台最南端的寶來賞梅快閃也同步起跑。

    六龜區原有行政辦公廳舍使用超過47年，空間不足且有結構安全隱患，影響民眾洽公，六龜區公所自籌經費，市府配合編列3億760萬元預算，並獲內政部補助7千萬元，拆除原有六龜區公所、清潔隊、戶政事務所、檔案室及六龜里辦公室等空間，整併新建地上4層聯合行政中心。

    新建六龜區行政中心獲得「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定，高市工務局長楊欽富指出，六龜行政中心昔為原、漢交界重鎮，為洪稇源、天滿宮等人文地景所在地，整體建築設計融入歷史氛圍，營造與自然山林相融合的辦公空間，建築本身與山景稜線相呼應，採透明採光設計，展現與市區行政中心截然不同的思維；並透過天滿宮軸線、階梯意象，串聯池田屋、洪稇源及天滿宮等歷史元素，營造完整故事性。

    16日落成典禮，特別邀請到六龜出身的金曲歌手邱淑蟬回鄉獻聲，並結合在地尿布樂團展現山城的生命力與美聲公益精神，現場還有國際口足畫家楊恩典的《豐收》畫展、115年六龜農民曆發表暨簽書會、第5屆「六龜之心」山城特產與山城光影攝影比賽頒獎，豐富展現六龜深厚的人文底蘊。

    新建六龜區行政中心獲得「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定，1月16日將舉行落成典禮。（圖由六龜區公所提供）

    新建六龜區行政中心獲得「第25屆公共工程金質獎」佳作肯定，1月16日將舉行落成典禮。（圖由六龜區公所提供）

