中市接管戶數破32萬戶 污水處理率成長幅度達26.66％

台中市水利局長范世億（左四）督導污水下水道工程（水利局提供）

台中市水利局加速污水下水道用戶接管，至去年11月底止，總接管戶數已突破32萬戶！水利局表示，自市長盧秀燕上任後，新增接管戶數達14萬7669戶，年平均新增超過2萬戶，污水處理率成長幅度達26.66%，為六都第一。目前全市總接管戶數已達32萬930戶，預估到明年可累計達35萬戶，年均接管戶數將創歷任市長新高。

水利局長范世億指出，盧市長上任後推動「污水用戶接管倍增計畫」，優先於福田、水湳、文山等人口密集區推動分支管網及接管工程，同步擴及原縣區包括豐原、大里、太平及台中港特定區，縮短城鄉差距。

另為守護大台中地區飲用水水源水質，市府去年啟用谷關水資源回收中心，完成大甲溪水源保護區整治的最後一塊拼圖；內政部並於去年10月21日核定烏日水資源回收中心興建計畫，市府則完成地價款撥付，為後續工程推動奠定基礎。

水利局指出，市府持續優化用戶接管補助措施，包括地面層既有化糞池廢除補助每套上限2萬元、貸款手續費補助最高5000元、中低收入戶及低收入戶最高補助15萬元，並調升地下層化糞池廢除補助至6.5萬至15萬元，相關補助金額同樣創歷任市長新高。

此外，市府並媒合元大、玉山及台中商銀等金融機構推出全國首創接管融資專案，減緩民眾資金負擔，針對推動最具挑戰的後巷接管，水利局則透過公私協力與環境美化，讓原本陰暗雜亂的巷弄轉變為乾淨明亮的友善生活空間，實質提升市民生活品質。

