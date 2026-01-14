為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    屏東燈節新亮點 神祕百年鼎昌號李宅開放戶外庭院

    2026/01/14 09:48 記者羅欣貞／屏東報導
    今年屏東燈節有新亮點，歷經多年整修即將完工的百年歷史鼎昌號李宅，將在燈節期間1月23日至3月1日每晚5點30分至10點，開放戶外庭院供民眾參觀，縣府已在李宅庭院布置了燈飾，點點星光與百年古宅相輝映，十分迷人。

    老宅見證李氏家族來台奮鬥歷程，第一代李珠英的長子李仲義、次子李仲清及堂姪李趖3人，在萬丹創建「鼎昌號」，起初以花生或菜麻榨油為主要商品，後逐步發展成完整事業體，成為萬丹在地傳奇。李仲清長子李明道的獨女李初雪，因考取屏東高等女學校（現屏東女中）成為第一屆學生，當年李家居住於萬丹舊宅，為了通學方便，便決定在屏東市興建一處能夠容納家人、僕役的舒適居所。主棟建築的約在1927年左右興建。

    文化部推動私有老建築保存再生計畫，針對尚未具備文化資產身分，卻具有文化資產價值的老建築，補助所有權人維護與保存；李氏家族近年在縣府協助下獲選，文化部補助部分經費，其餘修繕費用由李家負擔。修復工程2018年啟動，2023年6月開工，目前即將完工，預計今年春節後試營運，將有咖啡廳、供應甜點，屆時主建築內部才會對外開放。

    鼎昌號李宅佔地約千坪，位於屏東市自由路121號，是座擁有華美庭院與建築的精緻老建築，主棟為3層樓，帶有歐式風格，副棟為日式建築，老屋建構充滿巧思，在試營運前，李家配合屏東燈節開放戶外庭院，民眾逛萬年溪燈區時，即可順道一遊。

    從小在李宅長大的第四代子弟李怡瑩表示，這棟房子是曾祖父為祖母而蓋的，她出生後一直住在這裡直到20歲左右，小時候覺得屋外的庭院蠻恐怖的，因為有很多樹、花花草草，有時還有野生動物，現在整理後感覺很溫馨，此次很樂意和屏東縣政府合作，在燈節開放庭院，最近已經有很多民眾很想走進來，請大家再稍等等，1月23日就可參觀了，希望讓大家先享受戶外環境，覺得有家的感覺。

