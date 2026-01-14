境外粉專盜圖還加浮水印 陳志金教3招辨「洗帳號」醫療粉專

醫師陳志金。（資料照）

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金指出，最近發現有些「醫療粉專」會有一些感人的醫療故事，引起很多人的共鳴、按讚、分享。某日有網友告知在這樣的「醫療粉專」發現他的文章、照片，「不只是盜我的圖片，還放上他們的浮水印」，點進這些盜圖文粉專，發現專業管理人恰巧都是在「境外」，不禁質疑「這會不會是境外勢力在養帳號的農場粉專呢」？

陳志金今於臉書粉專「ICU醫生陳志金」發文提及，這些網站的前身是「簡體字」網站管理人恰巧都是在「境外」，也就是香港！有的原本是「宣揚佛法」的、有的「修車的」，但是，現在都改成「分享醫療故事」的粉專，這實在很難令人不起疑竇！

那為什麼要放上「浮水印」呢？要讓大家以為他們才是正牌的！有一天，他的粉絲們看到原始正牌台灣醫療人員寫的文章，反而會覺得我們才是在盜用他們的！民眾會信任他們，反而不相信台灣的醫療粉專！

他們為什麼這麼做呢？看起來不像是為了商業目的，因為粉專上都沒在賣什麼，也沒有在廣告什麼，但是這些粉專都累積了好幾萬人追蹤，當大家開始追蹤這些粉專、相信這些粉專。

陳志金反問，等這些粉專壯大時在適當的時機，比如說是在選舉時他們會不會帶動什麼風向、影響台灣呢？這會不會是境外勢力在養帳號的農場粉專呢？他們的真正目的是什麼呢？這件事情需要更多人來關注。

在此之前，請大家在轉貼文章時，需要多留意有沒有以下這些特徵？

可以先點「查看粉專」的「關於」資料，再點「粉專資訊透明度」，然後點「查看全部」

第1點，可以看到它的前身是不是「簡體字」？前身的「名字」是不是和醫療無關？

第2點，再來，可以看看，他的管理員是不是境外/香港的？

第3點，可以在「評分」「評論」的地方，選擇「不推薦」，並寫下「盜圖、盜文，來自境外的粉專，專門來洗流量、洗帳號的！」提醒其他人

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「很多居心不良的粉專，在考驗大家的辨識能力」、「好誇張，來檢舉！」、「已檢舉！最近非常多這樣的粉專，請大家踴躍檢舉」、「確實是，已經注意一陣子了，大量粉專分享感人的醫療故事，內容雖為繁體，但是一些詞彙仍可視出端倪為中國人所撰寫，我也認為有其目的！畢竟網路統戰是最便宜的成本」。

