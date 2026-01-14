新北三民高中「愛很簡單」歲末送暖 師生攜手募款關懷偏鄉

花蓮光復國小學童開心收到三民高中學生準備的禮物。（新北市三民高中提供）

歲末寒冬之際，新北市三民高中校園中洋溢著滿滿暖意，學校以「愛很簡單」為主軸，串聯學生自治組織與全校師生力量，整合多項歲末送暖公益行動，透過義賣與創意實踐，共募得9萬7千2百元，將校園關懷化為實際行動，讓愛走出校園、送進偏鄉與需要的角落。

校長彭盛佐說，活動中高關懷成長班學生以雙手與創意傳遞溫度，親手製作擴香石、香氛蠟燭、皮革配件等手作小物，並於校內進行巡迴義賣，學生從設計、製作到販售全程參與，在實作中體會付出與分享的意義，並培養責任感與自信心。

校內也辦理「暖冬約兒一下」二手物義賣活動，號召師生捐出仍具實用價值的物品，讓資源在校園中再次流動，活動不僅實踐環保與資源循環理念，也引導學生理解珍惜物品與關懷他人之間的連結。

在學生自治力量的帶動下，班聯會亦攜手新北樂心關懷協會，推動「一步一希望送愛到偏鄉」公益募款行動，以「每班一雙鞋」為具體目標，結合班級合作與校園宣導，讓學生理解公益並非遙不可及，而是能從日常行動中逐步累積，募集款項與鞋款，實際送往花蓮光復鄉國小，陪伴偏鄉孩子走得更穩、更遠。

由李君琳老師帶領班級學生設計製作著色本《希望的巴拉告》，透過認捐方式募集製作經費，將著色本與彩色筆組合成聖誕禮物，送往花蓮災區孩童手中，在色彩與創作中陪伴孩子獲得心靈的撫慰。

彭盛佐表示，「愛很簡單」歲末送暖系列行動，整合多項義賣與募款成果，合計募集善款達9萬7千2百元，全數投入社會福利、偏鄉關懷與公益計畫，感謝全體師生的投入，讓善意在校園中發芽，因為教育不只是課堂上的學習，更是在生活中學會關懷與付出。

新北市三民高中串聯全校師生力量整合多項送暖公益行動。（新北市三民高中提供）

三民高中高關懷成長班學生親手製作擴香石、香氛蠟燭、皮革配件等手作小物，並於校內義賣。（新北市三民高中提供）

