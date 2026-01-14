為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北三峽公車輾斃流浪狗未查看駛離 動保處：涉違動保法移送地檢

    2026/01/14 09:24 記者黃子暘／新北報導
    新北市府動物保護防疫處日前接獲三峽區橫溪派出所通報，三峽區介壽路2段136巷口發生遊蕩犬隻遭公車輾斃案件。（新北市動保處提供）

    新北市府動物保護防疫處日前接獲三峽區橫溪派出所通報，三峽區介壽路2段136巷口發生遊蕩犬隻遭公車輾斃案件。（新北市動保處提供）

    新北市府動物保護防疫處日前接獲三峽區橫溪派出所通報，三峽區介壽路2段136巷口發生遊蕩犬隻遭公車輾斃案件。動保處指出，犬隻當場死亡，但公車駕駛未停車查看，或通報相關單位，便逕自駛離現場，涉嫌違反「動物保護法」第6條規定，動保處函請市府警察局三峽分局移送地檢署辦理。動保處提醒，駕駛人如不慎撞到動物，應停車查看並通報1999、1959尋求救援處置。

    動保處指出，該案發生在深夜，當事公車於行駛過程中輾斃一隻遊蕩犬隻，派出所調閱周邊監視器畫面鎖定肇事車牌號碼；經由監視器畫面初步了解，當事犬隻於事故當下穿越雙向車道，涉案公車行經該路段時，雖有注意並剎車減速，但仍持續前行並輾壓犬隻，且事故發生後駕駛未停車查看犬隻狀況或通報，民眾目擊後通報警方，警方隨即通知動保處。

    動保處表示，依據動保法第6條規定，任何人不得騷擾、虐待或傷害動物，並依同法第25條第1款，宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金；此外，若使動物受傷卻未即時通報並送醫救治，將涉嫌違反「新北市動物保護自治條例」第11條規定，依同條例第18條，可處3萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

    動保處說，民眾如發現動物受虐或緊急危害情事，應即通報1999或1959，也可使用「新北市動保即時通」App平台，共同守護動物福祉。

    

    

