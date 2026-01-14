3.3億打造門面竟成荒煙漫草！台東車站周遭景觀挨批損形象

台東車站入口道路人行道旁雜草雜木叢生。（記者黃明堂攝）

台東車站作為旅客踏入台東的首要門戶，其周邊景觀本應展現這座城市的生命力。然而，台東縣政府多年前耗資3億3000萬元推動的「車站周遭整體景觀改造計畫」，如今卻被指責管理不善。縣議員黃治維批評現況雜草叢生、燈光昏暗，不僅讓砸下重金的建設淪為虛設，更嚴重損害台東的城市形象。

黃治維表示，車站門面代表城市的面貌，但他多次實地走訪發現，站前道路中央的植栽帶維護狀況慘不忍睹。原本應是整齊美觀的景觀設計，現在卻被強韌的雜草淹沒，原生植栽在夾縫中求生。黃治維形容，部分草圃的缺漏與凌亂「很像是被狗啃的」，一眼望去盡是荒涼景象。

請繼續往下閱讀...

一位剛下火車的林姓遊客疑惑地表示：「原本期待看到台東的自然美景，但踏出車站的第一眼卻是滿地亂草，感覺像來到一座廢棄的城鎮。」黃治維批說，旅客走出來的第一眼就是荒煙漫草，難道台東要被貼上荒草城市的標籤嗎？這與縣府對外宣傳的「進步」、「智慧化」及「慢經濟」願景，產生了諷刺的巨大落差。

除了植栽崩壞，夜間的車站門面同樣令人憂心。黃治維指出，車站兩旁的燈光設備長期損壞，入夜後缺乏足夠照明，使得原本應燈火通明的門面顯得黯淡無光。附近居民反映，昏暗的環境不僅讓景觀大打折扣，更讓獨自出站的行人感到不安。

縣政府表示，該計畫涵蓋範圍極其廣闊，景觀維護確實是一大挑戰。目前最令維護單位頭痛的是灌木叢，由於灌木生長特性難以整理，加上台東氣候因素，雜草生長速度往往超越植栽。未來將針對站前植栽帶進行「改善與優化」，目前正考慮調整植物種類，改種植更符合在地環境、易於維護且具美感的品種。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法