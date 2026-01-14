高雄綠色友善餐廳增達54家 首推「綠色友善餐盒」熱銷

初雞青海店以在地小農元榆牧場黑羽土雞腿，推出炙烤衝浪雞腿便當，少油少鹽、鮮嫩多汁獲好評。（市府提供）

高雄市農業局輔導綠色友善餐廳今年擴大達54家，首度納入10家便當業者推出「綠色友善餐盒」，以在地50公里好食材入菜，連廢油、廢料也要求環保處理，民眾享受美味更健康，又能節能減碳，照顧在地農民。

農業局推動綠色友善餐廳計畫邁入第14年，逐年擴大規模達54家餐廳，包括漢來、翰品等指標飯店，還有迪立印度健康蔬食坊、老新台菜等，均通過市府評鑑認證，區隔市場客源更穩定。

今年也因應外送餐飲市場需求，首度開放便當業者參加，共有10家業者通過評鑑，推出「綠色友善餐盒」，國立高雄餐旅大學餐飲管理系教授劉秀慧表示，以當季食材入菜，選用在地農漁產，讓土地風味成為餐桌主角。

農業局表示，六大指標評鑑如衛生安全、永續經營、綠色行動、綠色安心飲食、環境保護、能源節省，除了要求業者使用在地有機、友善食材外，連食用油、清潔用品等也納入評比，廢油、廢料也必須環保處理，並選用可循環使用的餐盒，料理過程也要符合節能減碳，保障消費者安心選購。

劉秀慧說，美濃野蓮、白玉蘿蔔、美濃147米，以及梓官漁會龍膽石斑、烏魚子等，皆被巧妙融入菜色之中；另有創世紀有機農場的有機蔬菜、淨安牧場黑羽土雞、竑盛畜牧場友善飼養雞蛋及仁武仁福產銷履歷雞蛋等，展現餐飲業者對低碳飲食與永續價值的重視。

農業局指出，綠色友善餐廳不僅重視評鑑，更著重陪伴與輔導，從食材採購、菜單設計到員工教育全面著手，協助業者將永續理念真正落實日常營運中，並透過食材媒合會，業者與在地小農及農漁會交流，縮短食材運輸距離、降低碳排放，促成農漁業與餐飲業共好的綠色經濟循環。

田田好食長庚門市主打低升醣便當，以橄欖油、少鹽為主要味道來源，主食黑糙米飯搭配川燙蔬菜，肉類採煎煮滷拌烤，降低油量少負擔。（市府提供）

