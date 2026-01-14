為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎管處綠蠵龜系列公仔邁入第15年 搖滾風公仔掀起收藏風

    2026/01/14 09:16 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎管處綠蠵龜公仔邁入第15年，今年以搖滾公仔掛帥。（記者劉禹慶攝）

    澎管處綠蠵龜公仔邁入第15年，今年以搖滾公仔掛帥。（記者劉禹慶攝）

    澎湖元宵西乞龜比過年還熱鬧，一連3至9天，各地廟宇燈火不滅，自前縣長王乾發主政推出「萬龜祈福」，並由澎湖藝術家呂正林設計系列公仔「福、祿、壽、喜、愛」，掀起收藏風潮，隨後由澎管處綠蠵龜系列公仔接手，並發行金幣，今（2026）年邁入第15年，由搖滾公仔領軍。

    今年澎湖綠蠵龜公仔，配合邁入第5年的澎湖追風音樂燈光節搖滾登場，用搖滾巨星的意象，喚起民眾對追風音樂節美好的回憶，邀請大家一起來Sing嗨風高歌，已經成為澎湖經典活動之一，與澎湖國際海上花火節，共創澎湖觀光榮景，搖滾公仔未送先轟動，引發許多「龜迷」詢問領取方式。

    澎管處設計的搖滾公仔，一頭綠髮，是澎湖傳統「綠金」青海菜，頭戴漁夫帽、身著夏威夷衫、短褲，腳著藍白拖，再拿把吉他，巧妙融合澎湖夏日悠閒風情與追風燈光音樂節特色；而搭配今年生肖馬年，綠蠵龜金幣則是以馬到成功為意象，符合台灣療癒系始祖澎湖馬拉松形象，內幣還有小管等彩蛋設計。

    至於民眾最關心的領取方式，澎管處副處長呂玉鉛表示，可以搭乘乞龜專車獲得，或是參加澎湖縣政府文化局廟宇集章活動，甚至追蹤澎管處粉絲專頁，都可獲得更多資訊，不時留言還會放福利，同時為改善以往綠蠵龜公仔容易「斷頭」的缺點，今年特強化設計，讓公仔盡情「搖滾」。

    今年金幣搭配馬年，以馬到成功為主題，內幣還有小管彩蛋。（記者劉禹慶攝）

    今年金幣搭配馬年，以馬到成功為主題，內幣還有小管彩蛋。（記者劉禹慶攝）

