    生活

    苗縣2空維區管制「髒車」 柴油小貨車、施工機具入列

    2026/01/14 09:18 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗縣2空品維護區，限制納入柴油小貨車、施工機具。圖為永貞國小空維區範圍。（縣府環保局提供）

    苗栗縣管制「髒車」，陸續於苗栗市、頭份市、竹南鎮與通霄鎮等地劃設空氣品質維護區（簡稱空維區），苗栗縣政府環境保護局也指出，自去年2月1日及12月22日，修正公告「苗栗縣立永貞國民小學空氣品質維護區（以下簡稱永貞國小空維區）」及「苗栗縣竹南科學園區空氣品質維護區（以下簡稱竹南園區空維區）」擴大管制對象，新增柴油小貨車及柴油施工機具，公告後提供為期6個月的緩衝期民眾務必注意。

    苗縣府環保局表示，緩衝期間內新增管制對象若行經空維區管制路段且不符合相關規定者，將寄發「限期改善通知」，要求車主於期限內完成改善；緩衝期屆滿後，將依空氣污染防制法第40條及同法第76條第2項規定，逕行裁處。

    苗縣府環保局提醒，新增措施內容為出廠滿3年以上之柴油小貨車，未具有稽查日（含）前一年內排煙檢驗合格紀錄，或未持有效期限內之自主管理標章者，全時段禁止進入空維區；柴油施工機具未具有有效期限內「施工機具清潔排放自主管理標章」者，全時段禁止進入空維區。前述管制對象完成相關檢驗或取得標章後，即可不受限制進入。

