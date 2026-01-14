準颱風路徑曝！ 氣象粉專：下週冷氣團較強、持續較久

氣象粉專天氣風險指出，下一波冷空氣將從下週二開始影響，持續數天，且至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級。（資料照）

中央氣象署預報，今天（14日）早晚仍偏冷，日夜溫差大；各地大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今年首颱即將生成，應不會靠近台灣；下一波冷空氣將從下週二（20日）開始影響，持續數天，且至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級。

天氣風險分析師吳聖宇今天上午在臉書貼文中表示，今年第一個熱帶性低氣壓（TD至01）今天凌晨在菲律賓東方海面形成，未來有繼續發展為今年第一號颱風的趨勢，如果形成颱風會叫做「洛鞍」，預估未來將如先前預期在菲律賓東方海面逐漸轉向東北移動，不會靠近台灣。

1月份有颱風形成其實並不奇怪，西北太平洋全年都可能有颱風發生，颱風發生數最少的時期其實是2至3月；而因為大氣環境條件的關係，1至3月過去從未有颱風對台灣造成過威脅的紀錄。

今天清晨西半部從北到南仍然普遍有顯著的低溫發生。今天白天起一直到週六（17日）台灣附近的天氣大致都是穩定的，預報上來看到了週五（16日）、週六東半部降雨的機會略為增多，但還是比較局部性，西半部則持續以多雲到晴的天氣為主。

一直到週六白天各地溫度逐漸上升，北部、東北部白天高溫可到22至24度或以上，中部及花東地區高溫24至27度，南部高溫可能到26至28度或以上，但是夜晚清晨配合輻射冷卻作用，西半部空曠地區都有可能出現10度以下低溫，日夜溫差非常明顯。

下一波冷空氣將從下週日（18日）開始逐漸南下，真正冷空氣較強應該要從下週二開始影響，並且一路持續到下週五（23日）。下週三（21日）到週五將是冷空氣影響最明顯的3天。整個冷空氣的影響時間看起來相當長、強度也較強，至少有大陸冷氣團甚至強烈大陸冷氣團等級。

天氣部分，下週日開始迎風面大台北、宜蘭到花蓮一帶降雨會先增多；下週一（19日）、週二迎風面降雨範圍將逐漸擴大到桃園、台東及恆春半島等地，其他地方的雲量也會增多；下週三到週五除了迎風面北部、東半部持續降雨外，中南部也不排除有局部降雨的可能性，山區降雨會更明顯，高山地區出現降雪的機會也較高，整體天氣偏向濕冷型態。

下週六（24日）、週日（25日）各地天氣才會好轉，轉變為乾冷的型態。「濕冷型態會比乾冷型態對於日常生活、身體健康的影響更大，如果接下來預報仍不變，要提醒大家先預作準備。」

