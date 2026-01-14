為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    南韓天團BTS11月高雄開唱 強碰地方大選黃金週考驗大眾運輸

    2026/01/14 08:42 記者葛祐豪／高雄報導
    BTS全球巡演日期，11月前進高雄開唱。（圖取自Live Nation Taiwan 理想國臉書）

    BTS全球巡演日期，11月前進高雄開唱。（圖取自Live Nation Taiwan 理想國臉書）

    南韓天團BTS防彈少年團昨（13日）晚上宣布2026世界巡演唱會地點，台灣場確定在11月19、21、22日，在高雄開唱3天！地點則尚未公布，但應該是能容納5萬人的世運主場館；由於當週恰好是2026年縣市長大選的選前黃金週，預期會有大造勢，將考驗高雄的大眾運輸疏運能力。

    粉絲經常敲碗，希望BTS能到高雄開唱，如今願望成真，高雄市長陳其邁昨晚也在臉書宣布「實現ARMY（BTS粉絲名稱）心願！BTS世界巡迴官方正式宣佈，確定空降高雄！更多售票訊息請鎖定「 Live Nation Taiwan 理想國」。

    網友紛紛留言:「3代頂團都來了」、「邁邁市長你實現了我們ARMY的心願太愛你」、「開3場的意思嗎？高雄太強了」、「邁邁真的不能續任嗎？」

    BTS防彈少年團台灣場舉辦日期，確定在11月19日（星期四）、21日（星期六）、22日（星期日），場地雖未一併公布，但以BTS的高人氣，應該是在世運主場館，3場共將吸引15萬人。

    臉書社團「高雄好過日」則提醒，由於11月28日是地方大選投票週，11月21日通常也是各方造勢活動高潮，預料當天高雄將會有多場大型活動，非常考驗高雄的大眾運輸疏運能力。

    圖
    圖 圖 圖
