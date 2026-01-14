為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    從源頭控水「不增洪」 台南出流管制累積滯洪2463萬噸

    2026/01/14 08:18 記者洪瑞琴／台南報導
    市地重劃設置多功能滯洪設施，圖為北安商業區規劃案內設計台江地景公園。（南市水利局提供）

    市地重劃設置多功能滯洪設施，圖為北安商業區規劃案內設計台江地景公園。（南市水利局提供）

    台南市持續推動「出流管制」政策，從開發源頭控管雨水逕流量，降低都市淹水風險。自2020年至2025年，市府已受理218件出流管制計畫，其中196案完成核定，累積滯洪量體達2463萬噸，居全國之冠，在削減洪峰、強化整體防洪韌性上展現具體成效。

    台南天然地勢低窪，全國易淹水潛勢區佔比近3成，長期以來防洪壓力沉重。除滯洪池、排水系統、抽水站及抽水機組等工程建設外，如何在都市開發階段即降低洪水風險，成為防洪治理的重要關鍵。

    水利局說明，出流管制的核心原則為「開發不增洪、下游不加重」，確保開發後的雨水逕流量不超過開發前水準。該制度自2019年正式上路，並於2025年修訂納管門檻，將開發面積標準由2公頃下修至1公頃；都市計畫區內，新建建築基地達0.2公頃以上，也須依法提出出流管制計畫，確保開發後的雨水逕流量不超過開發前水準。

    在設施規劃上，則依基地條件彈性設計，包含地面型與地下型滯洪池、多功能景觀滯洪池，以及透水鋪面、生態池等低衝擊開發設施，讓防洪設施兼顧景觀品質與公共使用需求。

    水利局進一步指出，市府已建立出流管制設施的全生命週期管理機制，從設計審查、施工查核、完工驗證到後續巡查皆有明確規範，並在汛期前完成全面檢查，汛期中持續督導，確保設施正常運作。同時導入第三方公正單位聯合審查，確保「逕流零增量」真正落實到每1案。

    水利局強調，出流管制已成為台南防洪治理的重要核心工具，不論開發型態皆須依法設置相關設施。透過制度化、科學化管理，確保城市發展不為未來留下水患風險，讓防洪安全與都市成長得以同步前進。

    南市府從設計審查、施工查核到完工驗證與後續巡查都有明確規範。（南市水利局提供）

    南市府從設計審查、施工查核到完工驗證與後續巡查都有明確規範。（南市水利局提供）

