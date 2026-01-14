斷捨離要快！彰化年前大掃除 巨大家具免費清運時程出爐

農曆年前清運大型家具，彰化市公所清潔隊開放電話與網路線上登記，2月10日前登記，除夕前完成清運，2月11日之後登記，要等過年後2月24日依登記順序清運，請市民配合。（記者張聰秋攝）

農曆「馬年」新年將近，許多民眾開始斷捨離舊家具，準備除舊佈新，彰化縣環保局因應需求，推出環境清潔月活動，全縣26鄉鎮市提供巨大家具免費清運服務，今年新制上路，平日須使用者付費，僅農曆年前這波大掃除期間才免收費。環保局提醒民眾務必事先預約，否則清潔隊不派車清運。

環保局彙整各鄉鎮清運時間表，像是鹿港鎮1月21日至2月3日受理預約，田中鎮1月23日至1月30日，員林市1月30日至2月9日，永靖鄉1月29日至2月9日，福興鄉1月26日至1月30日。各區時程不同，有些已在本月開放，錯過截止日就得自費，絕大多數只開放電話登記，彰化市開放電話與網路預約登記。

預約前，民眾需注意三點規定。第一，務必撥打當地清潔隊專線登記，沒登記清潔隊不會處理。第二，搬出家具前清空抽屜夾層，常有民眾忘記裡面的現金或貴重物品，跟著被載走。第三，按指定時間、地點擺放，嚴禁提早棄置路邊，違規依廢棄物清理法罰1200至6000元。

新修正的《彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法》已施行，平日清運大型家具如沙發、床架、桌椅，按件或按車計費。民眾可上環保局臉書粉專「環保IN彰化」查詢受理預約時間與各公所不同的規定，或者提早電洽公所清潔隊確認，以免錯過年前這波免清運的機會。

今年彰化縣大型家具清運新制上路，使用者付費，僅歲末年終大掃除免收費，環保局建議鄉親提早致電當地清潔隊確認並完成預約登記，清潔隊才會派車清運。（環保局提供）

