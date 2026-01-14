中市8條捷運轉乘站最多是綠線 運量最高是藍線、最長是橘線

台中市捷運加上已通車的綠線共有八條在施工及規劃中，一旦全完工，將形成捷運路網。（市府提供）

台中市捷運目前只有一條綠線已通車，其他還有7條捷運，藍線正在施工中，綠線延伸進入綜合規劃，其他5條都在可行性研究的審查中；捷運工程局表示，8條捷運各有特色，捷運綠線將是轉搭乘點最多的路線，最長是機場捷運（橘線），而運量最高且目前進度最快的是藍線；一旦7條全完工，台中市軌道路網便成形。

目前7條捷運同時進行，分別是藍線、橘線、紅線、綠線延伸、藍線延伸太平、紫線、橘線延伸海線，加上最早營運的綠線共8條，而8條各有特色；如捷運綠線不但是早完工的一條，也是8條路線中轉乘站點最多路線，跟藍線、紅線、橘線、紫線及綠線延伸及台鐵都轉乘站。

除了已通車的綠線，目前進度最快的為捷運藍線，全長24.8公里，有20座車站，由於是台中市的東西向動脈，市中心走台灣大道連接海線，沿線會經過台中榮總、澄清醫院、東海大學、靜宜、市政府、工業區，旅次產生相當高，因此將會是8條捷運中，運量最高的路線。

最長且站點最多是機場捷運（橘線），全長29.23公里且設有15座高架及11座地下車站共有26座車站，由於橘線從台中國際機場會經過台中火車站，未來還串連台中國際會展中心及大巨蛋，其運量也會相當高。

捷運綠線延長則是未來可能第二快完工的路線，向北延伸至大坑向南到彰化，全長9.938公里，共8站，是捷運唯一接外縣市的路線。

而崇德豐線（紅線）進度已進入召開公聽會，長度為11.8公里及設9座高架車站，由於串聯一中商圈、漢神洲際購物中心及洲際棒球場等，屬於讓民眾參與活動型功能的捷運。

至於紫線全長16公里，設置16座高架車站，中捷紫線將跟中捷綠線、中捷綠線延伸形成一個大台中環狀的捷運路線，捷工局更規劃，要讓中捷綠線跟紫線一車到底，不必換車。

