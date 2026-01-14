日夜溫差大！今早晚偏冷 各地晴到多雲 南部須留意空品

氣象署表示，今天清晨各地仍偏冷，白天太陽加熱高溫明顯，日夜溫差相當大。（資料照）

中央氣象署表示，今天（14日）清晨各地仍偏冷，清晨低溫西半部、宜蘭普遍在9至14度，其中北部及南投近山區平地或河谷有局部10度左右或以下低溫發生，花東地區低溫約16至18度；白天太陽加熱迅速，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大。

氣象署今天清晨4時38分發布低溫特報稱，今天清晨至上午新竹縣、苗栗縣有6度以下氣溫發生的機率，為橙色燈號（非常寒冷）；新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，為黃色燈號（寒冷）。

天氣方面，環境偏乾，各地大多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。離島天氣方面，澎湖晴時多雲，17至22度，金門晴時多雲，11至20度，馬祖晴時多雲，11至16度。

東北風偏強，桃園、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰。空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

明天（15日）至週五（16日）各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。週六（17日）、下週日（18日）各地早晚仍涼；基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週一（19日）東北季風增強，下週二（20日）大陸冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東北部地區有局部短暫雨，東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 - 22 11 - 25 16 - 24 15 - 24

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

