01/14 各報重點新聞一覽

紐約時報報導美台對等關稅即將達成協議，從現行的20％降至15％，台積電將擴大在美國的投資。圖為台積電在亞利桑那州的晶圓廠。（彭博資料照）

自由時報

紐時：美台關稅將降至15％ 台積電擴大在亞利桑那蓋5座廠

紐約時報引述三名知情者報導，美國政府即將與台灣達成貿易協議，據此，台灣的「對等關稅」將從現行的二十％降至十五％，與日本、南韓稅率相同，台積電則將大幅擴大在美國的投資。該協議有望本月公布。

請繼續往下閱讀...

詳見紐時：美台關稅將降至15％ 台積電擴大在亞利桑那蓋5座廠。

懲罰、嚇阻德黑蘭鎮壓抗議 劍指中國 川普：對伊朗貿易國家課稅25％

美國總統川普十二日宣布，凡與伊朗有生意往來的國家，其出口至美國的商品將立即被課徵廿五％關稅，以懲罰並嚇阻德黑蘭鎮壓抗議。此舉引發中國強烈反彈，作為伊朗最大貿易夥伴的中國表示，反對單邊制裁，並將維護自身正當合法權益。

詳見懲罰、嚇阻德黑蘭鎮壓抗議 劍指中國 川普：對伊朗貿易國家課稅25％。

首見 會計師助詐團 設22人頭公司行騙 至少25人受害、財損逾2500萬

位於高雄市的群賦會計師事務所涉嫌與假投資詐騙集團合作，持詐團透過親友或網路收購交付的人頭個資，協助審核申辦設立廿二家人頭公司，讓詐團利用這些人頭公司，取信被害人，讓其投入資金，造成至少廿五人受害、財損逾二五〇〇萬元；刑事警察局偵一大隊第一隊經長期蒐證，上週三發動搜索，逮捕會計師事務所負責人鄭富明，及旗下員工、人頭公司負責人等卅六人到案，橋頭地檢署複訊後，向法院聲押鄭男獲准。

詳見首見 會計師助詐團 設22人頭公司行騙 至少25人受害、財損逾2500萬。

聯合報

紐時曝美台貿易協議：台關稅15% 台積至少增設5座廠

紐約時報十二日報導，三名知情人士透露，美國川普政府即將敲定與台灣的貿易協議，可能在本月宣布，協議將台灣輸美商品關稅從百分之廿調降至百分之十五，和去年與美國達成協議的日本和南韓稅率一致，日韓關稅稅率為百分之十五不疊加；作為協議的一部分，台積電將承諾大幅增加投資，在亞利桑那州再蓋至少五座半導體工廠。對此，美國貿易代表辦公室、商務部和台積電皆無評論。

詳見紐時曝美台貿易協議：台關稅15% 台積至少增設5座廠。

捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾

針對美國司法部對聯準會（Ｆｅｄ）主席鮑爾展開刑事調查，全球多國央行總裁十三日發表聯合聲明，表示與鮑爾同一陣線。而三位聯準會前主席與四位美國前財長也發表聯合聲明，批評川普政府此舉將破壞央行獨立性；大型投資機構的基金經理人則警告，此舉可能導致美債殖利率上揚，反而與川普想壓低利率的目標背道而馳。

詳見捍衛獨立性 多國央行總裁發聲力挺鮑爾。

中國時報

尹錫悅涉內亂罪 檢求處死刑

調查前年韓國緊急戒嚴事件的特檢組，13日晚間對指控為叛亂首領的前總統尹錫悅向法院具體求處死刑，特別檢察官朴億洙表示，「必須以比譴責全斗煥和盧泰愚更為嚴厲的力度，譴責那些破壞憲政秩序的精英階層的行為，以此表明大韓民國能夠捍衛自身的憲政秩序。」對此，韓國總統府青瓦臺發聲明表示，「相信司法機關會依法依規，秉持原則，並符合公眾期望作出判決。」

詳見尹錫悅涉內亂罪 檢求處死刑。

賴瑞隆以0.6％勝出 對決柯志恩

競爭激烈的民進黨高雄市長初選，13日民調結果出爐，立委賴瑞隆以0.6個百分點些微差距贏了立委邱議瑩。民進黨預計21日召開中執會，正式提名賴參選，決戰藍營柯志恩。賴瑞隆強調，「初選只是階段任務，沒有個人勝負」；柯則預告農曆年後將調整選戰節奏，這場「以小搏大」的戰局，可說是柯志恩跟新潮流的決戰。

詳見賴瑞隆以0.6％勝出 對決柯志恩。

伊朗官員證實，包括安全部隊成員在內，已有約2000人在這波抗議活動中喪生。聯合國人權事務高級專員圖克指出，伊朗安全部隊鎮壓和平示威者的手段日趨暴力。（路透）

刑事局破獲首宗會計師事務所協助詐團設立22家人頭公司詐騙案，查扣贓證物。（記者邱俊福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法