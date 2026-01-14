新竹清晨5.2度！本週回暖日夜溫差10度 氣象專家：下週強冷空氣再襲

氣象專家指出，受輻射冷卻效應影響，各地早晚偏冷、日夜溫差大，本週西部雖大致晴朗，但連續幾天都會是單日10度上下的震盪。（資料照）

氣象專家指出，受輻射冷卻效應影響，各地早晚偏冷、日夜溫差大，本週西部雖大致晴朗，但連續幾天都會是單日10度上下的震盪，目前預估下週將有另一波「強冷空氣」南下，且強度不輸上週的冷氣團。至於菲東海面發展的熱帶擾動，預估週五、週六成颱的機率高達90%，但預估不會侵台。

根據氣象署縣市溫度極值資料顯示，今晨截至6點平地最低溫在新竹縣關西鎮為5.2度，苗栗縣西湖鄉則是下探到5.7度，其他如彰化、南投、雲林、嘉義縣、台南、高雄等中南部縣市也下探到7至8度的低溫，基隆、新北、桃園則是在9度左右。

請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，根據預報顯示，這星期全台都在乾冷空氣的控制下，但強度顯然不如上週末的強烈冷氣團，可說進入一段中場休息的時間。不過雖然冷空氣強度有限，但本週日夜溫差將會相當劇烈，白天太陽露臉時，高溫能來到溫暖的2字頭，但深夜時段輻射冷卻效應發威時，低溫仍然會下探15度左右，連續幾天都會是單日10度上下的震盪，提醒大家穿著上要多留意！

颱風論壇也提醒，這個中場休息時段，預計可以維持到週末，下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團，所以這幾天的舒適天氣，大家可以好好把握囉。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週五各地大多晴朗穩定，天氣回暖，但因「輻射冷卻」效應強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。今日各地區氣溫如下：北部9至25度、中部8至28度、南部8至29度、東部11至27度。

吳德榮表示，週六、下週日西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨；下週一下午起冷空氣前緣南下，北部亦轉有局部短暫雨的機率，北台灣氣溫漸降。下週二北部、東半部有局部雨，強冷空氣抵達、各地氣溫續降、北台愈晚愈濕冷。下週三至週五強冷空氣盤據，北台濕冷、中南部早晚也偏冷；北部、東半部有局部雨。目前歐洲模式模擬顯示，下週三、四氣溫降至最低時，符合「強烈大陸冷氣團」定義，本島平地最低氣溫將降至8度左右。

吳德榮提到，菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五、六成颱的機率已高達90%。模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東打轉，並有逐漸減弱消散的現象，與1月分未曾有颱風侵台的氣候資料吻合。但間接為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，使得迎風面持續濕冷、降雨也更為明顯。

颱風論壇提醒，這星期全台都在乾冷空氣的控制下，但強度顯然不如上週末的強烈冷氣團，可說進入一段中場休息的時間。下星期預計將有新一波強烈冷空氣南下，目前看強度不輸上週的冷氣團。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法