日籍高齡足球隊來台南交流 球褲顏色曝「小心機」

日本東京高齡足球隊首都圈O-75FC啟動訪台友誼賽。（記者王姝琇攝）

來自日本東京高齡足球隊「首都圈O-75FC」啟動訪台友誼賽，球員來到台南與在地「台南長青足球隊」進行跨國交流。日本隊成員皆年滿75歲，體能與技術毫不遜色，場上活力十足，充分展現高齡足球的魅力。

東京首都圈O-75FC第九度訪台，也是第2次來到台南，球隊成立宗旨並非勝負，而是希望透過足球促進台日友誼。會長赤坂健二去年因傷錯過首場與台南長青隊的交流賽，今年親自率隊來台，感受古都台南的熱情。赤坂健二表示，此次共24名隊員參與交流，平均年齡超過75歲，最年長的87歲隊員竹內民雄更是首次來台，展現平日訓練成果，健康上場踢球。

請繼續往下閱讀...

會長赤坂健二特別介紹到隊員制服，用褲子顏色區分年齡段，白色為80歲以下、黃色為80至85歲、紫色則為85歲以上，他笑說，目的是方便在場上彼此辨識、相互禮讓，降低運動傷害風險。

迎戰的台南長青足球隊成立已35年，隊員約百人，年齡橫跨30至80歲。理事長葉福添表示，球隊每週固定練習，也經常參與各項賽事。雖然日本隊年齡較高，但默契與整體實力深厚，友誼賽每場僅15分鐘，節奏緊湊。

南市議員朱正軒也特別擔任開球嘉賓，身兼台南市足球委員會副主任委員的他指出，日本較台灣更早邁入超高齡社會，透過台日足球交流，能啟發台灣打造更友善的高齡運動環境，鼓勵長輩多參與體育活動，促進身心健康。

日本首都圈O-75FC足球隊成員以球褲顏色辨識年齡層。（記者王姝琇攝）

日本首都圈O-75FC與台南長青足球隊進行跨國交流。（記者王姝琇攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法