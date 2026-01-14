生不如死！高雄市死亡人口首次超越出生1倍

高雄市死亡人口首次超越出生人口1倍。（記者陳文嬋攝）

高雄市總人口數271.8萬多人，死亡人數2.5萬多人，以65歲以上長輩最多占76%，又新生兒1.2萬多人創新低，大減3千多人破紀錄，死亡人數首次超越出生人數1倍。

高雄自民國106年起人口自然增加開始反轉成負成長，連9年「生不如死」已成常態，新生兒從2.1萬多人，9年大減9千多人，降為1.2萬多人創新低，又比前一年減少3千多人，破歷年最多紀錄。

請繼續往下閱讀...

此外，65歲以上長輩從37.3萬人，9年成長19.1多人達7%，目前已超過56.5萬人；死亡人數也因長輩人數成長變多，死亡人數從2.1萬多人，其中長輩占68%，9年死亡人數攀升至2.5萬多人，其中長輩人數占76%。

行政區9年來自然增加負成長前三名為苓雅區減少6千多人最多，其次為前鎮區減少近6千人、三民區減少5千人，3區均屬高雄市早期都市發展核心精華地帶，近年商業機能與生活重心逐漸外移，致人口吸力不足，部分青年人口移出，出生人數下滑，整體人口成長動能明顯不足。

9年來自然增加維持正成長前三名為仁武區增加2千多人、楠梓區增加近2千人及那瑪夏區1百多人，前2區人口結構年輕化，坐擁仁武、楠梓產業園區，加上台積電設廠帶動產業群聚效應，將成為全台重要「科技廊道」，吸引青年科技人才就業、置產、成家等，對區域人口結構及長期發展動能產生顯著人口紅利效果。

市府因應少子化對策，提高生育津貼、擴大興辦社會住宅、租金補貼、友善孕婦環境、廣設公共托育據點、擴大平價教保服務及挹注社會福利補助；並辦理單身聯誼、特色日結婚送祝福禮、集團婚禮及金鏟子祝好孕等活動，以提高青年婚育意願。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法