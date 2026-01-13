提升營養午餐品質 金牌廚師楊梅國小示範CAS豬肉料理

楊梅國小邀陳宗佑到校進行CAS合格豬肉料理示範。（楊梅國小提供）

桃園市楊梅區楊梅國小落實校園食育教育並提升營養午餐品質，近日透過財團法人台灣優良農產品協會協助，邀請金牌廚師「宗佑師」陳宗佑到校進行CAS合格豬肉料理示範，陳宗佑以「京醬肉絲」為主題，與學校營養午餐團隊進行專業交流，讓師生進一步認識食材安全、營養設計與料理技術的實務應用。

金牌廚師陳宗佑擁有HACCP食品安全專業認證，曾獲衛福部優良廚師金帽獎、十大金獎中華海峽兩岸青年菁英名廚等多項殊榮。

在料理示範過程中，陳宗佑實地觀察學校營養午餐食材的運輸、驗收與清洗的流程，對校方在食材安全管理上的嚴謹作為，表達肯定；隨後與校內營養午餐團隊進行交流，分享豬肉分切、處理與烹調的實務技巧，並針對校園午餐調料肉品的特性提供專業建議。

陳宗佑表示，傳統京醬肉絲常於醃製時加入酒類調味，但考量用餐對象為國小及幼兒園的學童，這次示範全程改用符合校園午餐規範的調味料取代，在兼顧食品安全與法規的前提下，仍完整呈現料理風味，充分展現專業廚師對於食材處理方面的彈性與細膩。

陳宗佑分享食材處理的小技巧，建議將京醬肉絲的醬料充分稀釋，再與肉絲一同「打水」攪拌，使醬汁能均勻的滲入肉層，不僅讓肉絲更加滑嫩入味，也有效縮短醃製等待時間，兼顧效率與品質；料理完成後，學校邀請CAS發展協會及資深家長會長陳政元等人舉行座談會並一同品嚐料理成果，校內主廚彭加樹認為，宗佑師的示範易懂、易學又好操作，收穫很多。

與會家長品嚐後表示，京醬肉絲的料理獨具匠心，肉絲入味、軟嫩適中，醬汁不論拌飯或拌麵都非常美味，不愧是金牌廚師！由於料理風味佳，京醬肉絲深受學生喜愛，餐盤迅速清空。

楊梅國小校長賴淑芬表示，感謝財團法人台灣優良農產品協會促成金牌廚師入校交流，不僅提升學校營養午餐團隊的專業能量，也讓學生透過實際體驗深化對食材安全與健康飲食的認識。未來將結合政府資源與專業力量，持續推動校園食育與營養教育，培養學生正確飲食觀念，落實健康、永續的校園生活。

