    高市推綠色碳經濟 提35案年減碳5000噸

    2026/01/13 22:03 記者陳文嬋／高雄報導
    中區污水處理廠太陽能發電。（記者陳文嬋攝）

    中區污水處理廠太陽能發電。（記者陳文嬋攝）

    高雄市推動綠色碳經濟，33個局處提出35案碳權計畫，以節能設備汰換23案為大宗，並輔導工業區資源整合取得碳權等，總計年減碳5千噸效應。

    高市今日市政會議進行碳權計畫專案報告，33個局處共提出35案碳權計畫，涵蓋六大部門，包含工業區能資源整合、機關設備汰換、光電自發自用、平地造林、畜牧沼氣回收、共享自行車等，其中8案已完成計畫書，並提送註冊申請，另有14案力拼今年完成。

    35案碳權計畫以設備汰換23案最多，包括岡山焚化廠風扇、漁港、民生醫院、行政中心、輕軌、文化中心等，目前多進行改善前基線資料量測、設備汰換，規劃2年提出碳權申請。

    各局處也提出特色專案，環保局今年將輔導工業區廠家進行能資源整合，減少鍋爐燃燒，進而取得碳權；工務局公園處挑選市區土地，進行小規模造林，預計今年申請國際Verra碳權，每年大約1.2噸。

    道工處輔導瀝青混凝土廠將重油改為天然氣或木屑，今年進行基線資料建立及燃料替換；水利局以旗美污水廠為例，進行盤查、節能行動，並透過廠內光電自用、中區污水廠綠電憑證，最小化排放量（合計減碳710噸），再透過碳權購買方式達成碳中和，去年底完成PAS 2060碳中和宣告，今年預計進行ISO 14068碳中和外部查證。

    市長陳其邁強調，高雄為製造業重鎮，淨零轉型是城市必考題，要求各局處提出自身碳權計畫，從方法學選用、外加性評估、減碳量計算逐步執行，搭配淨零學院課程，讓減碳文化於市府深耕，並將經驗永續傳承。

    環保局長張瑞琿說，高雄是全台排碳最高的城市，也是減碳潛力最大的城市，前年起與清華大學范建得教授團隊合作，進行碳權申請工作，市府迄今已提送內門沼氣中心、行政中心冰水主機、電動車充電樁、電動公車等多項計畫申請，各局處將持續遵循碳權MRV原則（可監測、報告與驗證），持續發掘各項減碳機會，並將淨零文化於市政府永續扎根。

    行政中心汰換冰水主機。（記者陳文嬋攝）

    行政中心汰換冰水主機。（記者陳文嬋攝）

    畜牧場沼氣回收發電。（記者陳文嬋攝）

    畜牧場沼氣回收發電。（記者陳文嬋攝）

