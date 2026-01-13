週三清晨偏冷低溫下探10度 白天回溫中南部上看28度

氣象署指出，週三各地多為晴時多雲，但早晚溫差較大，早出晚歸請注意保暖。（資料照）

週三（14）各地多為晴時多雲天氣，僅東半部地區及恆春半島短暫有雨；受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明天清晨偏冷，低溫下探10度以下，白天中南部最高溫至28度，北部及東半部高溫約23度，各地早晚溫差較大，早出晚歸請適時添加衣物。

中央氣象署預報，週三清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨西半部、宜蘭低溫普遍在9至14度，花東地區低溫約16至18度，而白天回溫快，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，並且北部及南投近山區平地或河谷清晨有局部10度左右或以下低溫，建議做好保暖措施，避免著涼。

降雨方面，週三各地環境偏乾，多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；離島天氣部分，澎湖晴時多雲，17至22度；金門晴時多雲，11至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。

關於未來天氣，天氣風險公司指出，週三受大陸冷氣團及環境偏乾影響，各地為晴時多雲，白天日照回溫快，但夜晚和清晨受輻射冷卻影響，低溫顯著、日夜溫差大。週四開始多為東北季風影響，各地為晴時多雲天氣，但早晚仍會受輻射冷卻影響，容易略有寒意。週末隨環境轉東北風且水氣增多，東北角至東部將轉陰並有短暫陣雨，中南部則維持晴時多雲，天氣相對穩定；預測北部至東部高溫約19至24度，低溫約13至17度；中南部高溫約23-28度，低溫約12-18度。

紫外線指數方面，週三全台縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週三清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風至偏東風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，西半部污染物易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週三清晨西半部、宜蘭低溫普遍在9至14度，花東地區低溫約16至18度，白天北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週三全台縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週三北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

