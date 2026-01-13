為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週三清晨偏冷低溫下探10度 白天回溫中南部上看28度

    2026/01/13 21:21 即時新聞／綜合報導
    氣象署指出，週三各地多為晴時多雲，但早晚溫差較大，早出晚歸請注意保暖。（資料照）

    氣象署指出，週三各地多為晴時多雲，但早晚溫差較大，早出晚歸請注意保暖。（資料照）

    週三（14）各地多為晴時多雲天氣，僅東半部地區及恆春半島短暫有雨；受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，明天清晨偏冷，低溫下探10度以下，白天中南部最高溫至28度，北部及東半部高溫約23度，各地早晚溫差較大，早出晚歸請適時添加衣物。

    中央氣象署預報，週三清晨受大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地仍偏冷，清晨西半部、宜蘭低溫普遍在9至14度，花東地區低溫約16至18度，而白天回溫快，北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度，各地日夜溫差大，並且北部及南投近山區平地或河谷清晨有局部10度左右或以下低溫，建議做好保暖措施，避免著涼。

    降雨方面，週三各地環境偏乾，多為晴到多雲的天氣，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨；離島天氣部分，澎湖晴時多雲，17至22度；金門晴時多雲，11至20度；馬祖晴時多雲，11至16度。

    關於未來天氣，天氣風險公司指出，週三受大陸冷氣團及環境偏乾影響，各地為晴時多雲，白天日照回溫快，但夜晚和清晨受輻射冷卻影響，低溫顯著、日夜溫差大。週四開始多為東北季風影響，各地為晴時多雲天氣，但早晚仍會受輻射冷卻影響，容易略有寒意。週末隨環境轉東北風且水氣增多，東北角至東部將轉陰並有短暫陣雨，中南部則維持晴時多雲，天氣相對穩定；預測北部至東部高溫約19至24度，低溫約13至17度；中南部高溫約23-28度，低溫約12-18度。

    紫外線指數方面，週三全台縣市皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週三清晨大陸冷氣團影響，白天起大陸冷氣團減弱，環境風場為東北東風至偏東風，東北東風至偏東風可能挾帶微量境外污染物移入影響台灣及離島，西半部污染物易累積；北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

    週三清晨西半部、宜蘭低溫普遍在9至14度，花東地區低溫約16至18度，白天北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度。（擷取自中央氣象署網站）

    週三清晨西半部、宜蘭低溫普遍在9至14度，花東地區低溫約16至18度，白天北部、東半部高溫22至24度，中南部高溫27至28度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三全台縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週三全台縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週三北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週三北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播