    桃園平鎮區公所關懷弱勢族群 攜手宮廟民團啟動寒冬送暖

    2026/01/13 19:55 記者李容萍／桃園報導
    桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動。（記者李容萍攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（中）出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動。（記者李容萍攝）

    桃園市平鎮區公所關懷弱勢族群，攜手在地宮廟及民間團體，即日起推動寒冬送暖行動，桃園市副市長蘇俊賓今（13）日出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動表示，感謝平鎮區公所長期整合宗教團體、企業及民間資源，並透過第一線里長團隊深入社區，將社會各界的愛心精準送到需要協助的家庭手中，不僅讓弱勢族群在寒冬中感受到溫暖，也讓善意在社區中持續累積、形成正向循環。

    蘇俊賓指出，每當市府推動各項社會關懷工作時，總能看見地方宮廟給予堅定支持。平鎮區每年持續整合宗教、企業與民間力量，將更多資源引入社區中需要被看見的角落，尤其仰賴里長平日深入基層、掌握在地狀況，讓社會局、民政局得以將來自社會各界的善意，真正精準送到有需要的家庭手中。

    蘇俊賓也分享，地方上常聽見許多感人的故事，有人因年輕時曾受人幫助，而在有能力後立願回饋社會，形成善的循環。今日將愛心送進中、低收入戶與弱勢家庭，未來當這些家庭的下一代成長茁壯、具備能力時，也有機會再次回饋社會，成為延續善念的重要力量、建立善的循環。

    平鎮區長蕭巧如表示，平鎮區每年持續辦理寒冬送暖活動，於春節前後結合宮廟及民間力量，提供關懷餐會、現金及民生物資等多元協助。今年由區公所統整資源，邀集三崇宮、廣隆宮、仁海宮、福林宮、天得歐氏慈善基金會及朝敏開發股份有限公司等單位共同參與，展現全區動員、攜手照顧弱勢的行動力，讓關懷真正深入社區。

    包括民政局長劉思遠、社會局長陳寶民、立法委員呂玉玲、市議員王珮毓、三崇宮主委卓信旺、廣隆宮主委陳萬得、福林宮主委陳新煥、仁海宮董事長王介禧、天得歐氏慈善基金會執行長陳錦昌、朝敏開發董事長黃宇駿等人均出席。

    桃園市副市長蘇俊賓（前右7）出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動。（記者李容萍攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（前右7）出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動。（記者李容萍攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（左4）出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動。（記者李容萍攝）

    桃園市副市長蘇俊賓（左4）出席「區所宮廟攜手行．平鎮同心愛滿盈」115年度平鎮區寒冬送暖活動。（記者李容萍攝）

