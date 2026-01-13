為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台中善心企業送暖 65弱勢學子獲1萬助學金

    2026/01/13 19:44 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市深耕教育家長協會獲善款推動首屆助學計畫，助65名弱勢學生。（圖：協會提供）

    台中市深耕教育家長協會近日接獲善心企業人士捐款，首度推出「寒冬送暖清寒獎助學金」計畫，由各校推薦有需求學生，經審核補助65名突遭變故或面臨生命考驗的學子，每人各獎助1萬元，盼助弱勢學子繼續向學，協會理事長張綉芳指出，盼拋磚引玉，未來能持續推動助學計畫，讓更多弱勢學生能受到幫助。

    張綉芳指出，協會集合長關注教育的家長成員，持續提供教育服務，近來接獲一名企業界人士表達想捐款幫忙弱勢學生，表明將提供每名學生1萬元獎助，請協會代為提供名單，協會啟動「寒冬送暖清寒獎助學金」計畫，連繫台中各中小學提供有需要的學生名單，為讓善款能真正發揮助學效益，協會逐一進行訪視，最後篩選出助學65人。

    張綉芳說，首屆受助對象中包含多位面臨重大生命考驗的學子，有腦瘤術後仍努力復健、渴望重返校園的鬥士；也有以醫院為家、在化療間隙堅持自學的白血病童，對於這些孩子而言，獎助學金不僅是金錢的援助，更是一種「被看見、被支持」的精神力量，支撐他們度過每一次痛苦的治療，穩住學習的步伐。

    她說，捐款的企業界人士低調不願曝光，但表達對於遭逢變故的家庭來說，一份支持就能改變一個孩子的未來，但盼支持孩子往未來前進，相關獎助學金已交由各校校長轉交給學生，更盼活動能拋磚引玉，讓助學計畫能持續推動，幫助有需要的弱勢學生。

