可提供100床!朴子醫院六腳住宿式長照機構動土

衛福部朴子醫院在六腳鄉興建住宿式長照機構，今天工程動土。

為提升長照量能，衛生福利部朴子醫院在六腳鄉興建住宿式長照機構，興建工程今天動土，1樓規劃為日間照顧中心，設置40床，2樓為住宿式長照中心，設置60床，合計可提供100床服務量能，預計於2028年5月啟用。

嘉義縣長翁章梁、衛福部醫福會副執行長王裕煒、長照司副司長吳希文、朴子醫院院長曹承榮及地方各級民意代表出席祈福祝禱，見證嘉義縣公共化住宿式長照服務量能再度升級。

六腳住宿式長照機構基地為六合國中舊址，廢置多年後配合中央推動公共化資源計畫，由縣府輔導、朴子醫院提出申請，重新規劃土地使用方式，成功活化閒置土地，展現中央政策支持與地方政府具體落實的成果。

朴子醫院院長曹承榮表示，六腳住宿式長照機構興建工程，獲衛福部長照司補助逾2億元經費，建地面積約6500平方公尺，樓地板面積約4000平方公尺，其餘空間將保留作為寬敞的活動場域及綠帶使用，營造舒適友善的生活環境。

縣府表示，衛福部自2018年起推動「獎助布建住宿式長照機構公共化資源計畫」，透過公立醫院申請，在長照服務資源不足區新建或修繕住宿式長照機構，目標在2027年前完成全國布建6500床。翁章梁說，嘉義縣共申請4案住宿型長照機構，包括衛福部3案（新港、灣橋、六腳）和嘉義縣衛生局1案（布袋），未來可提供601床服務，提升縣內住宿式長照服務量能。

嘉義縣六腳鄉住宿式長照機構興建工程動土。（記者林宜樟攝）

