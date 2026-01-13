桃園大溪林宅梅鶴山莊第4期修復工程啟動 張善政：明年5月開放預約參觀

桃園市長張善政（中）出席梅鶴山莊第四期修復工程開工祈福典禮，梅鶴山莊族親會理事長林垂津（右一）出席見證。（桃園市政府提供）

桃園市歷史建築大溪林宅梅鶴山莊自2015年起分4期進行修復工程，前3期已陸續完成，桃園市政府文化局今（13）日進行第4期工程開工祈福典禮，預計明年5月完工，屆時梅鶴山莊將以最完整的樣貌呈現，再現歷史風華。

梅鶴山莊族親會理事長林垂津等林家後代到場見證開工祈福典禮，桃園市長張善政出席表示，梅鶴山莊建於1869年，為林氏家族所有，至今仍有林家後代居住於此，具有高度歷史延續性，梅鶴山莊見證大溪地區乃至全桃園的開發歷程，是規模宏大且保存完整的歷史建築聚落，市府秉持全力保存、妥善修復的態度進行相關修復工程，自第1期至第4期工程，中央與地方共挹注修復經費逾1億4千萬元。

文化局指出，梅鶴山莊創建者林圻海（號登雲）原籍中國福建省漳州龍溪，其父親林邦興於清朝嘉慶9年（1804）渡海來臺，在桃園八塊厝庄（八德區）開店成家生子，而後林登雲遷居至大嵙崁下街（大溪區和平路）並擔任林本源家族租館管事，漸漸廣置產業，成為地方望族，同治8年（1869年）在大溪頭寮庄興建宅第「吉慶堂」，並以古人林和靖「梅妻鶴子」典故命名為「梅鶴山莊」。

梅鶴山莊深具地方發展歷史意義及傳統工藝保存價值，2004年登錄為「歷史建築」，因年代久遠，屋面、牆體及結構出現老化，桃園市府自2015年起分4期辦理修復工程，前3期陸續完成，第4期修復範圍以右三護龍為主，將依調查研究成果進行修復，外觀恢復原有形貌，內部兼顧所有權人使用需求，並拆除不當增建，重現歷史建築原貌；待全區修復完成後，將開放團體及個人預約參觀，可串聯大溪老街、木藝生態博物館、李騰芳古宅及兩蔣園區等周邊文化觀光景點，帶動地方觀光發展。

梅鶴山莊前三期修復工程完成後樣貌。（桃園市政府提供）

