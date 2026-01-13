彰投徵才！工程師月薪上看6萬 南投薰衣草森林也開5萬搶人

農曆年前的徵才活動，部分場次現場還會發放開運春聯，希望讓求職者討個好彩頭。（勞動部中彰投分署提供）

勞動部勞動力發展署中彰投分署趁著「馬年」農曆年前求職熱潮，從明（14日）天起到2月6日，接連在彰化、員林與南投舉辦七場徵才活動，集結22家企業、釋出超過300個職缺。其中最吸睛的，莫過於半導體產業大舉找工程師與設備維修員，月薪上看6萬元，就連觀光旅宿業也不遑多讓，南投九九峰的薰衣草森林園區預計3月營運，業者提前招募店長、公關及管理職，月薪上看5萬元，顯示不只科技業，服務業同樣在搶人。

中彰投分署指出，合晶科技、矽品精密等廠商，針對製程、設備相關工程人才大開職缺，需求近百人，工程師與技術人員月薪約4萬到6萬元不等，並搭配新人訓練與久任獎金，希望吸引有志投入科技業的求職者。

彰化就業中心也將於1月22日至2月6日推出4場徵才活動，聚焦車用電子與智慧製造等產業，12家廠商釋出200多個工作機會。有在地上市公司開出軟硬體工程師、專案管理等職缺，起薪4萬元以上，現場也安排直接面談，加快媒合速度。

員林就業中心將在1月23日集結正新輪胎、富強輪胎、天工精密等廠家，都是傳統製造業轉型升級的典範，結合自動化、品質管理與國際市場布局，持續擴大技術與管理職需求，透過現場面對面媒合，協助民眾於農曆年前完成面談、順利上工。

不只科技業，服務業也在找人，除了南投九九峰的薰衣草森林園區找人才外，全聯福利中心同步招募正、兼職門市人員。中彰投分署表示，活動現場不僅提供職缺媒合，還有開運春聯發放，希望讓求職者討個好彩頭。目前所有徵才資訊已上傳「台灣就業通」網站，鼓勵想在年前找到工作、年後安心上工的民眾踴躍參與。

