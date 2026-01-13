「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」重金屬超標 台中食安處:全面下架回收

食安處稽查抽驗嬰幼兒海苔。（食安處提供）

近期嬰幼兒海苔爆出重金屬超標危機，食藥署公布與地方衛生局上週抽驗後，發現7項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘嚴重超標，其中「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」由台中廠商進口，檢出鎘含量超標48倍、鉛超標2倍多。

食藥署公布，梧棲區奇屋股份公司進口販售的「LUSOL無鹽無調味烘烤海苔」，檢出鉛含量為0.133 mg/kg（標準值0.050 mg/kg）、鎘含量為1.943 mg/kg（標準值0.040 mg/kg），不符合嬰幼兒副食品中污染物質及毒素衛生標準。

請繼續往下閱讀...

台中市食安處調查，台中進口商該批進貨40箱（1箱50袋），食安處在該產品在民眾自主送驗重金屬超標輿情出現的第一時間，1月5日即派員稽查並要求業者全面下架回收。

由於進口商已無存貨，食安處立刻再前往潭子門市稽查，庫存34袋，抽驗後其餘產品也下架，食安處表示，目前市面上已無該批產品流通風險，請消費者放心。

食安處強調，嬰幼兒對重金屬耐受度較低，因此相關法規標準訂定相當嚴格，食安處已於1月主動啟動「115年嬰幼兒食品擴大抽驗專案」，針對製造、輸入及販售端全面加強稽查，並將曾檢出不合格產品之業者列為重點抽驗對象。

食安處指出，目前已完成抽查20件嬰幼兒食品，品項包含寶寶米餅、磨牙餅乾、寶寶粥及寶寶麵等，檢驗結果正在進行中，後續將公布於「台中市食藥安智慧雲—食安GIS專區」。

食藥署公佈7項嬰幼兒海苔食品重金屬鉛、鎘嚴重超標。（食藥處提供）

食安處稽查抽驗嬰幼兒海苔。（食安處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法