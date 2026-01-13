遭樹保團體指控砍樹 台大提出調查數據反駁

台北市去年修正樹木保護自治條例，明訂首次會勘前樹木有「暫時」受保護資格。近期有樹保團體申請陳奇祿故居10棵樹受保，疑遭所有權人台大趁會勘前「他空窗期」砍樹，目前僅剩3棵樹。不過台大發表聲明澄清所控不是事實。（台灣樹人會提供）

針對樹保團體指稱國立台灣大學不當砍樹一事，台大發出聲明澄清並非事實。

台大說明，已於會勘現場提出基地內樹木調查資料及影像資料等具體證據，並向陳情團體及會勘人員詳細說明，樹木胸徑樹齡均未達50年，工地範圍內僅有5棵樹木，移除的3棵樹木（並非7棵）是因生長狀況不佳、且有損鄰或傾倒之虞，另1棵健康無虞的樹木則是進行移植。

台大表示，溫州街52巷5、7號拆除工程，施工前已針對基地範圍內的樹木進行樹籍調查，基地內未有涉及「台北市樹木保護自治條例」的受保護樹木。

台大說明，依工程進度於去（2025）年12月23日至今（2026）年1月2日進行建物拆除工程及廢棄物清運，續於今年1月5日開始進行庭園（含樹木）整理、土地整地等工程，早於樹保團體所稱1月6日向台北市政府文化局提報之前。

台大表示，今年1月7日接獲台北市政府文化局通知有民眾提報基地內有受保護樹須辦理會勘，便請施工單位立即暫停整地作業；1月8日接獲文化局書面通知，訂於1月9日進行會勘。

申保反成陳奇祿故居老樹催命符？護樹團體批台大趁會勘「空窗期」砍樹

