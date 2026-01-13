全國第一就在台南 陳世欽、杜忠洋救護競賽奪冠

台南市新營高級救護隊員陳世欽（左一）與救護義消杜忠洋（右二），在「第11屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」奪得第1名，獲市長黃偉哲（左二）表揚肯定。（台南市府提供）

台南市在救護、防災兩大領域又交出亮眼成績！新營高級救護隊陳世欽、救護義消杜忠洋，在「114年度全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」從全國50組菁英中脫穎而出，拿下全國第1名！

此外，消防小隊長黃坤裕帶隊的團隊，也在「2025第6屆第一線應變人員大量傷患技能競賽（First MCI）」拿到最佳團隊獎，面對地震、毒化災等複合式情境，展現高度專業與團隊協作能力。

防災方面，台南市在內政部「113年強韌台灣大規模風災震災整備與協作計畫」評鑑，再度獲「特優獎」，已連續14年蟬聯中央最高肯定。安平區公所、南區公所也因防汛、避難收容、物資整備和防災協作中心運作到位，結合企業、旅宿、餐飲與慈善團體資源，榮獲績優公所表揚，打造出實戰力十足的防災網絡。

市長黃偉哲讚許消防局及基層同仁的努力，這些獎項背後目的，都是為了精進緊急救護專業能力，這不僅是台南市的榮耀，更是市民生命安全的最大保障。

黃偉哲特別提到，台南近年歷經凱米風災、丹娜絲風災及楠西震災等大型災害，在在考驗台南面對災害的應變能力。他勉勵各單位時時精進，強調「防災重於救災、離災優於防災」的理念，打造更安全、更有韌性的生活環境。

台南市消防小隊長黃坤裕（左三）率領的團隊，在「2025第6屆第一線應變人員大量傷患技能競賽」，榮獲「最佳團隊獎」，市長黃偉哲（右四）今日在市政會議表揚肯定。（台南市府提供）

