墾丁觀光人數雪崩！店家為何不降價？網直指「根本原因」

被譽為「國境之南」的墾丁觀光人數雪崩，從巔峰期的837萬人次跌至僅剩200萬人次，近期更傳出知名飯店熄燈。網友對此發文質疑，為何業者寧願倒閉也不願降價求生？貼文曝光後，一票網友認為「高房價」是根本原因。

網友昨天在Dcard發文指出，墾丁觀光人數從全盛時期的837萬跌到現在快破200萬，許多店家因此收掉，最近連福容飯店、統一度假村等知名業者也傳出停業，令他十分感嘆。他好奇，面對人氣不再，為什麼店家寧願面臨倒閉危機，也不願意降價求生？

原PO分析，不降價的第一個主因可能是成本過高，墾丁店面租金昂貴，加上人事成本壓力，若降價恐無法支撐開銷，業者不如直接關門。其次則是嚴重的季節性問題，墾丁多數旅客集中在夏季，業者往往得靠夏天賺取整年份的收入，因此不敢輕易降價，深怕撐不過冬季的淡季，進而陷入「遊客越少越想提高單價」的惡性循環，最終導致遊客更不願意上門。

原PO回憶，小時候畢業旅行時墾丁非常熱鬧，對比現況感到唏噓。他進一步提到，現在去沖繩的機票約5000多元就能買到，且當地的住宿與飲食消費並不比墾丁貴，這也讓他不禁質疑，在同樣的預算下，誰還會想留在墾丁「被當盤子削」。

貼文曝光後，引起網友討論，「台灣的觀光真的沒救了，還有市容看起來有夠落後，不知道什麼時候才可以進步，我自己如果是外國人都不會想要來這個國家」、「雖然我自己是很喜歡墾丁，不過我認同這些業者要繼續這樣提高單價，給不出相應的品質只想把人家當盤子敲，現在這樣也是活該」、「墾丁附近的科技執法跟區間測速超多，而且速限不合理。開車去超容易吃罰單，乾脆不要去」。

另有一票人認為根本原因在於「高房價」，「後面進場的房東投資成本很高，房子買的很貴，他要繳房貸，房租本來就不可能低到哪，承租做生意的，100塊的東西降價10塊對你來說可能沒感覺，但對老闆扣完所有成本可能就只賺20塊，再降價10塊獲利等於腰斬」、「源頭是被炒高的地價和房東，只要業者苦撐房東就不會降租金，除非商圈都倒了沒有店家進駐，在第二層的房東開始痛，降價循環才會開始」、「賠本生意沒人做，會選擇倒閉很明顯就是，降價賣不如收掉不做，政府不處理那些房蟲，台灣觀光不會好」。

