    首頁 > 生活

    高鐵延伸宜蘭前官員籲喊卡 交通部：效益明確 繼續推動

    2026/01/13 17:48 中央社
    北宜高鐵、北宜直鐵路線比較。（取自環境部「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」）

    北宜高鐵、北宜直鐵路線比較。（取自環境部「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」）

    高鐵延伸宜蘭案去年通過環評，近日前政務委員張景森、前交通部長賀陳旦等人呼籲喊卡。交通部鐵道局今天強調，全案效益明確，將循法定程序審慎推動。

    據鐵道局規劃，此案自南港站經汐止、平溪、雙溪、貢寮，避開翡翠水庫集水區後進入頭城，於宜蘭縣政府東南側設站（宜蘭縣中心點），往南設置1座維修機廠，全長約60.6公里。南港站預留尾軌約1公里，新建工程約59.6公里，預估期程為核定後11年完成。

    前行政院政務委員張景森昨天批評，台鐵到宜蘭僅40、50公里，卻要投入新台幣4000億元經費興建高鐵。前交通部長賀陳旦主張台鐵的宜蘭直鐵案，他和前內政部部長李鴻源等人對高鐵延伸宜蘭也表達質疑。

    鐵道局今天發布新聞稿表示，高鐵延伸宜蘭案是依照法定程序審慎推動，其中包含高鐵及直鐵方案都有深入評估，最終拍板高鐵延伸宜蘭案，已報請行政院審議當中。

    針對部分人士主張台鐵宜蘭直鐵方案，鐵道局說，直鐵方案原路線因規劃穿越翡翠水庫遭到反對，若改線繞行東北角，節省的時間有限，效益不足；且受限台鐵的容量瓶頸，恐無法大幅增班，導致經費將無法發揮效益；不僅如此，北宜直鐵將面臨住宅與誠正國中校舍拆遷問題。

    鐵道局表示，高鐵延伸宜蘭案可讓台北-宜蘭行程縮短至28分鐘，提升東部可及性，並擴充整體軌道運輸量到現況的3倍以上，可望有效紓解東部一票難求問題，並轉移部分國道5號旅次，改善台鐵樹林到七堵長期容量飽和的瓶頸。

    在經費部分，鐵道局說，高鐵延伸宜蘭案因考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費預估為3521.8億元；而直鐵方案若按照相同條件估算，經費為2200億元。

    鐵道局指出，高鐵與台鐵並非替代關係，而是分工互補，未來高鐵將專責中長程城際運輸，台鐵則強化區域與通勤服務，並有助促進宜蘭地區發展、東部區域均衡及減碳運輸，符合國家長期公共利益與淨零政策目標。

