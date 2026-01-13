申保反成陳奇祿故居老樹催命符？護樹團體批台大趁會勘「空窗期」砍樹

台北市去年修正樹木保護自治條例，明訂首次會勘前樹木有「暫時」受保護資格。近期有樹保團體申請陳奇祿故居10棵樹受保，疑遭所有權人台大趁會勘前「空窗期」砍樹，目前僅剩3棵樹。（台灣樹人會提供）

台北市去年修正樹木保護自治條例，明訂首次會勘前樹木有「暫時」受保護資格。近期有樹保團體申請陳奇祿故居的10棵樹受保，疑遭所有權人台灣大學趁會勘前「空窗期」砍樹，目前僅剩下3棵樹。護樹團體批評不尊重樹木保護價值。台北市文化局表示，會提醒台大針對現場尚存3棵樹木，應妥善加強保護措施。

台灣樹人會表示，陳勤忠建築師以1999夾附申請簡報檔，包含航測圖資、申請受保樹木相片與豐富文資論述，依台北市樹木保護自治條例第3條第1項第3款，樹齡滿50年的珍稀人文歷史，於1月6日向文化局提報陳奇祿故居的10棵樹木受保，依該自治條例，北市文化局需在1月9日會勘，所有權人台灣大學在3天空窗期，文化局依法通知前，違反前總務組人員告知的只拆故居、不會動到樹的承諾，砍伐陳奇祿故居7棵老樹，目前僅剩1棵橄欖樹及2棵椰子樹。

台灣樹人會指出，根據樹木保護自治條例修正新法，自首次會勘就進入「暫定受保護樹木」，該法於2025年12月30日公告，將於6個月後的2026年6月30日施行，台大不應該趁新法適應緩衝期，加快砍樹速度。

台灣樹人會主張，應於市府收到申請受保時，即起算「暫定受保護樹木資格」，否則新法施行後，後續「申保反成砍樹催命符」，會有更多老樹犧牲。不過，文化局則堅持版本為「首次會勘起算」。

文化局指出，1月6日下午接獲市民提報後，依《台北市樹木保護自治條例》規定，在3個工作天內，於1月9日上午辦理現場會勘，並邀集樹木保護委員、土地所有權人、權屬及管理單位，以及提報所在地里辦公室與區公所等相關單位，共同前往大安區溫州街52巷會勘。

文化局表示，現場初步判斷，該處樹木之「量體大小」尚未達受保護樹木之認定標準，不過提報人主張基地內樹木樹齡均達50年以上，仍須檢具航照圖、歷史圖資及現地照片等相關佐證資料，並於一個月內補齊送件，後續將提送樹木保護幹事會，由樹木保護委員進行專業審議認定。文化局也於會勘當下，提醒台大針對現場尚存之3棵樹木，應妥善加強保護措施。

