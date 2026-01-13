朝向2050淨零排放 教育部率館所及基金會動起來

朝向2050淨零排放國家目標，教育部率館所及基金會動起來。（圖由教育部提供）

配合2050淨零排放國家政策目標，教育部率部屬館所如科教館、海科館等館所動起來，推動「永續治理與淨零行動計畫」，擬定「2026年永續行動清單」，將淨零排放落實為制度化且可檢核的長期工程，在科普推廣與永續轉型中發揮示範角色，培育具備永續素養的未來公民。

教育部今（13）日在國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」及「永續增能工作坊」，正式啟動教育體系跨館、跨域、公私協力推動永續治理與淨零行動的新里程。

請繼續往下閱讀...

台灣永續能源研究基金會董事長簡又新，以「邁向永續發展的博物館」為題，分享其多年投入綠色工程、永續治理與教育推廣的豐富實務經驗，他強調，永續不僅是理念倡議，而是需要落實為治理制度、組織流程與長期承諾的治理能力，基金會、政府與博物館之間的跨域協力，已成為回應氣候挑戰與推動科普與永續發展不可或缺的行動模式。

教育部終身司長梁學政表示，以「公私協力、共同承諾」為核心精神，邀集部屬館所首長、基金會代表及永續實務專家齊聚一堂，透過宣言簽署、專題分享與實作型工作坊，凝聚教育體系推動永續發展與淨零轉型的共同願景，並將理念轉化為可執行、可追蹤的行動方案，攜手回應環境變遷挑戰，也展現教育體系對社會及全球公民責任的承擔。

梁學政也指出，部屬館所長期肩負科普教育、文化傳承與終身學習的重要角色，在節能減碳、永續教育推廣與公共服務創新上已累積豐富經驗，透過制度化的跨館協作機制，結合相關基金會於永續倡議、跨域整合與資源連結上的能量，將進一步擴大政策影響力，形塑教育體系永續治理的新典範。

朝向2050淨零排放國家目標，教育部率館所及基金會動起來。圖為海科館館長王明源（左）、教育部終身司長梁學政（中）及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。（圖由教育部提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法