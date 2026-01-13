台中建商拆百年古厝不清理 地主建案前擺空棺抗議

台中大肚建案前被擺空棺抗議。（洪姓地主提供）

洪姓地主說，建商「以小吃大」把祖厝拆光光。（記者黃旭磊攝）

燉煌家為台中大肚山洪家百年古厝，建商在瑞井里周遭新建超過5百戶社區，洪家後代表示，建商挖土機拆掉古宅僅運走可賣錢磚頭，要求後代自費運走斷垣殘壁，地主不滿遭辱，憤而在自家土地上擺空棺材抗議，洪姓地主說，建商「以小吃大」把祖厝拆光光，怪手到家門竟稱「機器都來了，還要商量什麼嗎？」

燉煌家是大肚地區「燉煌洪氏」古厝，先祖望族從福建同安遷徙超過百年，洪姓地主說，530坪私有地洪家擁有面積超過50%，建商持分「以小吃大」把祖厝拆光光，怪手開到竟稱「機器都來了，不用商量」，強行拆屋還要開道路，祖厝被拆掉僅剩殘壁，要求自行清理實在吃人夠夠。

據了解，當地瑞井路為台劇「花甲男孩轉大人」，盧廣仲與蔡振南父子爭吵經典巷弄，2017年上映後讓社區成為打卡熱點，不過，近年連續新建兩個社區，建商還要蓋12層高樓，相關老巷弄都被陸續拆除。

洪姓地主說，兩個建案蓋好還要在蓋12樓社區，把祖厝全部推倒，並要在洪家土地開路「才比較好賣」，這一帶社區多是洪家祖孫，建商只有約40%土地，他們持分超過50％。

本報記者下午致電建商，建商回覆稱會回報主管，至於台中市府認為涉及私地私權糾紛，未介入相關不當得利等訴訟。

大肚區長楊明坤說，當地為台中區監理所附近的瑞井里，多為洪姓同宗私有地，未介入進出路、液化天然氣瓦斯管等民事訴訟糾紛。

洪姓地主（右）由律師陪同出面喊冤。（記者黃旭磊攝）

