研究217國23年數據 中山大學證實科技可縮短貧富

數位科技是加劇或減緩了貧富差距？國立中山大學政治經濟學系教授兼國際長李明軒，分析217國23年的資料發現，全球資訊與通訊科技（ICT）快速發展，如電子商務平台的興起，降低了創業門檻，有助於縮小貧富差距。

李明軒表示，當制度無法支持經濟參與時，ICT能發揮補償性功能，協助弱勢群體繞過制度障礙，例如亞洲的蝦皮與淘寶、非洲的Jumia，以及拉丁美洲的Mercado Libre等電子商務平台，讓用戶能在無負擔高昂租金或複雜法規程序的情況下進入市場；社群媒體亦使品牌建立與行銷成本低廉，無需依賴傳統資本；遠端自由接案與零工平台創造多元靈活的收入來源，為更多族群開啟非傳統勞動市場的管道。

李明軒指出，在缺乏傳統支持系統的環境中，ICT提供了「補償性正義」，對非正式創業者、自由工作者及微型企業尤其重要。ICT可賦能弱勢群體、扮演更具顛覆性的角色，開啟被制度限制阻擋的機會。

因此，李明軒建議，台灣的網路普及率與數位基礎建設已具相當水準，但在部分偏鄉、山區或離島地區，仍可能存在網路品質、穩定度與實際應用落差，未來可在既有良好基礎上，持續強化偏鄉、山區等地區的數位連結，擴大ICT對縮小所得差距的正向效果。該研究為ICT影響提供關鍵實證，獲登世界頂尖期刊「電信政策」（Telecommunications Policy）。

