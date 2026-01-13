為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義牛埔仔愛情草原上演變色葉秀 無患子、落羽松美景如畫

    2026/01/13 16:50 記者蔡宗勳／嘉義報導
    無患子金黃樹葉與滿地落葉少了小橋流水陪襯。（記者蔡宗勳攝）

    無患子金黃樹葉與滿地落葉少了小橋流水陪襯。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家森林遊樂區與阿里山公路的楓葉季已經落幕，但在進入山區的起點，阿里山國家風景區觸口牛埔仔愛情大草原正上演變色葉秀，由金黃的無患子、紅色系烏桕與落羽松登場演出。其中無患子金黃樹葉與滿地落葉相映成趣，構成如詩如畫唯美畫面。

    「阿里山達人」黃源明指出，上阿里山的途中，也就是進入山區道路前的觸口牛埔仔草原，現在正好有無患子變色葉的畫面。這幾天已經有很多遊客來牛埔仔草原野餐走走，在難得的冬日暖陽中，經過整片的落葉草地，正好可以留下冬天的應景畫面。

    烏桕也進入轉紅的變色階段，乍看之下，還頗有楓紅的效果，對應金黃色的無患子和綠樹草地，真的路過就不要錯過了。

    黃源明表示，牛埔仔草原的面積遼闊，周邊還有樹木銀行及自然教育中心、阿管處觸口遊客中心、欣欣水泥森活園觀光工廠及逐鹿部落園區，強烈推薦上阿里山前，安排半日遊的行程走走。

    無患子金黃樹葉與滿地落葉構成如詩如畫唯美畫面。（記者蔡宗勳攝）

    無患子金黃樹葉與滿地落葉構成如詩如畫唯美畫面。（記者蔡宗勳攝）

    無患子金黃樹葉與滿地落葉相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    無患子金黃樹葉與滿地落葉相映成趣。（記者蔡宗勳攝）

    紅色系烏桕與小火車同框美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    紅色系烏桕與小火車同框美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    紅色系烏桕與小火車同框美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    紅色系烏桕與小火車同框美麗畫面。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家風景區觸口牛埔仔草原的落羽松。（記者蔡宗勳攝）

    阿里山國家風景區觸口牛埔仔草原的落羽松。（記者蔡宗勳攝）

