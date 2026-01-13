為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園首次民間捐贈垃圾車 配發平鎮、中壢年可清運4620噸垃圾

    2026/01/13 16:42 記者鄭淑婷／桃園報導
    桃園市首次由民間團體直接捐贈垃圾車，桃園市海雁國際同濟會、日月光中壢廠，分別捐贈6立方米壓縮式垃圾車及12立方米電動壓縮式垃圾車。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市首次由民間團體直接捐贈垃圾車，桃園市海雁國際同濟會、日月光中壢廠，分別捐贈6立方米壓縮式垃圾車及12立方米電動壓縮式垃圾車。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市首次由民間團體直接捐贈垃圾車，桃園市海雁國際同濟會、日月光中壢廠分別捐贈6立方米壓縮式垃圾車及12立方米電動壓縮式垃圾車，並於今（13）日舉行捐贈儀式，由市長張善政代表受贈，兩輛車將投入平鎮區及中壢區垃圾量較大及巷弄型社區，合計一年可清運約4620噸垃圾。

    張善政表示，過去民間常捐贈桃市府救護車、救災指揮車等車輛，但直接捐贈垃圾車是第1次，桃園市人口持續增加，垃圾車負擔也越來越重，此次捐贈的車輛加總近800萬元，不僅具有公益意義，也實質補強桃園垃圾清運能量，兩車1大1小有不同用處，6立方米以巷弄服務為主、12立方米服務於主要道路，依照車輛容量與現行清運排程估算，6立方米每趟可收運約3噸垃圾，12立方米每趟可收運約6噸，2輛車1年合計可清運約4620噸垃圾，等同服務約77萬戶次，對人口密集區的清運穩定性具有明顯助益。

    海雁會會長馮瑞玲表示，此次捐贈源自「取之於社會、用之於社會」的想法，也是已在天上的先生想做但來不及做的事，原訂去年就要交車，因時間無法配合改成今天，今天剛好也是先生的生日，而此次捐贈集結21位會友共同出力，希望這輛車能穿梭大街小巷發揮功能。

    日月光中壢廠資深副總經理陳光雄表示，科技的進步就是要讓環境及生活更和諧，希望將這樣的理念延伸至社區，此次透過捐贈垃圾車的機會，運用高效能、低碳排的設備汰舊換新，讓清運過程能降低二氧化碳的製造。

    環保局表示，目前全市共有425輛垃圾車，達15年汰換年限者，由市府編列預算搭配中央補助款汰換，也希望拋磚引玉號召民間捐贈，此次捐贈的6立方米壓縮式垃圾車，針對巷道狹窄、住宅密集的社區環境設計，有效改善大型垃圾車進出不易的問題，提升清運彈性與覆蓋率，12立方米電動壓縮式垃圾車除具備壓縮時零廢氣排放、低噪音特色，也實際回應市府推動低碳運具與淨零排放政策的需求。

    日月光中壢廠捐贈桃市府12立方米電動壓縮式垃圾車。（記者鄭淑婷攝）

    日月光中壢廠捐贈桃市府12立方米電動壓縮式垃圾車。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市海雁國際同濟會捐贈桃市府6立方米壓縮式垃圾車。（記者鄭淑婷攝）

    桃園市海雁國際同濟會捐贈桃市府6立方米壓縮式垃圾車。（記者鄭淑婷攝）

