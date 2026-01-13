為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    第12年彰化「千人圍爐」1/25舉行 尚缺200萬元

    2026/01/13 16:16 記者陳冠備／彰化報導
    快樂天堂基金會將於1月25日在社頭果菜市場辦理「寒冬圍爐，千人饗宴」活動，目前善款仍缺200萬元，盼各界送暖。（記者陳冠備攝）

    快樂天堂基金會將於1月25日在社頭果菜市場辦理「寒冬圍爐，千人饗宴」活動，目前善款仍缺200萬元，盼各界送暖。（記者陳冠備攝）

    農曆春節將至，彰化快樂天堂基金會原定於1月25日在社頭果菜市場舉辦第12屆「寒冬圍爐，千人饗宴」活動，預計席開300桌，邀請彰化、台中及南投地區約3000名弱勢民眾共聚一堂。然而，受經濟景氣低迷影響，目前活動經費仍有約200萬元的巨大缺口，董事長張雪如憂心如焚，呼籲大眾伸出援手，別讓弱勢族群一年一度的大餐機會落空。

    快樂天堂基金會已連續12年舉辦千人圍爐，是彰化重要歲末公益盛事，服務對象涵蓋彰化、台中、南投等地獨居長輩、街友、低收入戶及邊緣戶。董事長張雪如坦言，今年景氣下滑，募款速度明顯變慢，「往年到這時候經費差不多都到位，今年卻只籌到一半，真的煩惱睡不著。」

    為了圍爐不中斷，今日舉辦募款記者會，員榮醫院率先拋磚引玉認捐30桌，雅頓髮型也加入響應行列認捐20桌。雅頓髮型創辦人楊儒堅表示，每年看到千人圍爐的新聞都深受感動，自家成立的「雅頓關懷慈善會」秉持回饋社會理念，今年決定義不容辭加入行列，「讓更多人感受到過年的溫暖，是最值得做的事。」

    張雪如表示，無論企業或民眾，善款100元也是力量，「希望大家雪中送炭，讓弱勢在一年最冷的時候吃上一頓熱騰騰的圍爐菜，知道自己沒有被遺忘。」欲響應活動，可上快樂天堂基金會官網或電話洽詢。

    董事長張雪如（前排右3）呼籲大眾伸出援手，讓弱勢在歲末年終吃上一頓熱騰騰的圍爐菜。（記者陳冠備攝）

    董事長張雪如（前排右3）呼籲大眾伸出援手，讓弱勢在歲末年終吃上一頓熱騰騰的圍爐菜。（記者陳冠備攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播