第12年彰化「千人圍爐」1/25舉行 尚缺200萬元

快樂天堂基金會將於1月25日在社頭果菜市場辦理「寒冬圍爐，千人饗宴」活動，目前善款仍缺200萬元，盼各界送暖。（記者陳冠備攝）

農曆春節將至，彰化快樂天堂基金會原定於1月25日在社頭果菜市場舉辦第12屆「寒冬圍爐，千人饗宴」活動，預計席開300桌，邀請彰化、台中及南投地區約3000名弱勢民眾共聚一堂。然而，受經濟景氣低迷影響，目前活動經費仍有約200萬元的巨大缺口，董事長張雪如憂心如焚，呼籲大眾伸出援手，別讓弱勢族群一年一度的大餐機會落空。

快樂天堂基金會已連續12年舉辦千人圍爐，是彰化重要歲末公益盛事，服務對象涵蓋彰化、台中、南投等地獨居長輩、街友、低收入戶及邊緣戶。董事長張雪如坦言，今年景氣下滑，募款速度明顯變慢，「往年到這時候經費差不多都到位，今年卻只籌到一半，真的煩惱睡不著。」

為了圍爐不中斷，今日舉辦募款記者會，員榮醫院率先拋磚引玉認捐30桌，雅頓髮型也加入響應行列認捐20桌。雅頓髮型創辦人楊儒堅表示，每年看到千人圍爐的新聞都深受感動，自家成立的「雅頓關懷慈善會」秉持回饋社會理念，今年決定義不容辭加入行列，「讓更多人感受到過年的溫暖，是最值得做的事。」

張雪如表示，無論企業或民眾，善款100元也是力量，「希望大家雪中送炭，讓弱勢在一年最冷的時候吃上一頓熱騰騰的圍爐菜，知道自己沒有被遺忘。」欲響應活動，可上快樂天堂基金會官網或電話洽詢。

董事長張雪如（前排右3）呼籲大眾伸出援手，讓弱勢在歲末年終吃上一頓熱騰騰的圍爐菜。（記者陳冠備攝）

