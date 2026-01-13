花蓮職災勞工慰助金 死亡由3萬調高為5萬

花蓮縣政府修訂及提高職災慰助金，希望提供勞工更多幫助。（記者游太郎翻攝）

花蓮縣政府體恤職災勞工及家屬常因職業傷害而陷入生活困境，另配合勞動部修訂慰問金上限，修訂「花蓮縣政府勞工職業災害慰助金發給作業規定」。自今年1月1日起調整職災勞工慰助金標準，除提高慰助金額外，死亡由3萬調高為5萬元外，並放寬住院天數，讓短期住院者得以納入補助請領，希望協助職災勞工家庭得以安頓及儘快重返職場。

縣府社會處指出，職業災害不僅造成勞工身心上的傷害，也造成經濟、生活照顧及社會適應等方面衝擊，導致家庭陷入困境。為落實照顧職災勞工及其家庭，縣府修訂慰助金發給作業規定，提高受災勞工職業災害慰助金額度，由原先住院7日（含）以上發給5千元，放寬為住院4（含）日以上，未滿7日發給5千元、住院7日（含）以上發給8千元；經職業傷病專科醫師診斷，其身體障害影響工作能力達三個月以上者，或經其他專科醫師診斷後，實際休養三個月以上者，發給2萬元。

因職業災害而亡故者，慰助金額則由原先3萬元提高為5萬元。凡設籍於花蓮縣且年滿15歲的勞工，因執行勤務發生職業災害致傷殘、疾病或死亡者，於事故認定之日起3個月內，本人或其遺屬得向縣府社會處提出申請。

縣府表示，為方便職災勞工申請與諮詢，社會處設有協助職災勞工重返職場暨個案服務窗口，提供職災勞工權益法令諮詢、醫療及司法資源轉介等支持及預防性服務。如有相關職業災害服務需求，可以撥打縣府社會處專線：03-8225377。

