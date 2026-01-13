為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    美廉社啤酒「開罐折5元」一定要現場喝完？ 內行人揭真正用意

    2026/01/13 17:19 即時新聞／綜合報導
    美廉社販售的啤酒寫著「開罐折5元」，主要為避免顧客買完後轉賣；示意圖。（資料照）

    美廉社販售的啤酒寫著「開罐折5元」，主要為避免顧客買完後轉賣；示意圖。（資料照）

    便利商店及超商的特價組合百百種，近日就有網友發現，美廉社的啤酒冰櫃上出現「開罐折5元」的標籤，讓他滿頭霧水問「開罐的意思是現場開來喝的意思嗎？」，貼文曝光後引發熱烈討論，有網友出面解惑，這就是店家的促銷活動。

    網友在Threads上分享一張照片，畫面中可見冷藏飲料櫃標示「開罐折5元」，讓他忍不住發問「所以是要在店內開來喝，才能折5元嗎？」，「我如果騎車，但開罐拿在手上騎回家，這樣算不算酒駕？」

    對此，內行人解答「結完帳，直接開」、「特價，但怕有人買去轉賣」、「就跟藥局賣奶粉一樣啊！開罐要塗條碼」，但也有網友歪樓稱「美廉社就是一間酒吧！去酒吧不現喝難不成外帶嗎？」

    而實際查詢相關優惠資訊，這是美廉社近期推出的限時「Happy Hour」活動，只要在1月7日到2月3日晚上的6點到10點期間，前往美廉社全門市購買，現場開罐就現折5元。其中官網也特別提醒，中山建北門市是下午4點到晚上8點。網友也笑稱「這根本是下班後的快樂折扣」。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播