美廉社啤酒「開罐折5元」一定要現場喝完？ 內行人揭真正用意

美廉社販售的啤酒寫著「開罐折5元」，主要為避免顧客買完後轉賣；示意圖。（資料照）

便利商店及超商的特價組合百百種，近日就有網友發現，美廉社的啤酒冰櫃上出現「開罐折5元」的標籤，讓他滿頭霧水問「開罐的意思是現場開來喝的意思嗎？」，貼文曝光後引發熱烈討論，有網友出面解惑，這就是店家的促銷活動。

網友在Threads上分享一張照片，畫面中可見冷藏飲料櫃標示「開罐折5元」，讓他忍不住發問「所以是要在店內開來喝，才能折5元嗎？」，「我如果騎車，但開罐拿在手上騎回家，這樣算不算酒駕？」

對此，內行人解答「結完帳，直接開」、「特價，但怕有人買去轉賣」、「就跟藥局賣奶粉一樣啊！開罐要塗條碼」，但也有網友歪樓稱「美廉社就是一間酒吧！去酒吧不現喝難不成外帶嗎？」

而實際查詢相關優惠資訊，這是美廉社近期推出的限時「Happy Hour」活動，只要在1月7日到2月3日晚上的6點到10點期間，前往美廉社全門市購買，現場開罐就現折5元。其中官網也特別提醒，中山建北門市是下午4點到晚上8點。網友也笑稱「這根本是下班後的快樂折扣」。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

