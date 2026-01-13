桃市中低收入戶火化及納骨設施全面免費 環保葬鼓勵金最高2萬元

桃園市龍潭樹葬專區（龍園）。（桃園市民政局提供）

桃園市政府近日發布施行「桃園市各區公所管理公立公墓及骨灰骨骸存放設施使用收費標準」及「桃園市政府殯葬管理所管理公立殯葬設施使用收費標準」等兩項規定，凡設籍的中低收入戶可免費使用本市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，大幅減輕弱勢家庭負擔。另同步啟動「環保葬鼓勵金發放計畫」，最高可申請2萬元鼓勵金，而申請桃園市樹葬區不論戶籍地一律免費。

民政局長劉思遠表示，殯葬政策的調整，不只是法規修正，更是市府對市民「人生最後一段路」的溫柔陪伴。隨著人口高齡化及死亡率逐年增加，土葬比率逐年減少，本市公立納骨塔使用率至去年底已達68.57％，市府期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，讓經濟弱勢家庭減輕負擔，也引導更多市民思考以自然、環保方式送別親人，讓生命圓滿落幕，兼顧世代永續。

劉思遠指出，此次修正重點之一，在於擴大照顧經濟弱勢家庭。依據「殯葬管理條例」第21條之1修正規定，中低收入戶未來可免費使用本市火化場及公立骨灰（骸）存放設施，降低喪葬支出壓力。此外，隨著多元環保葬逐漸成為趨勢，市府同步鬆綁相關收費限制，刪除「非本市籍亡者」使用多元葬法專區的收費規定，往後不論亡者戶籍地在何處，只要申請桃園市樹葬區，皆免收費用。

此外，為進一步提升納骨設施使用效能，鼓勵市民採行綠色殯葬，同步啟動「桃園市環保葬鼓勵金發放計畫」。民眾主動將原存放於本市公立納骨塔的骨骸櫃位遷出，改採環保葬者，可申請鼓勵金2萬元；自骨灰櫃位遷出改採環保葬者，可申請鼓勵金1萬元。鼓勵金申請可逕向殯葬管理所或各區公所臨櫃辦理，即日起至10月31日止受理申請，或至預算用罄為止。

所謂「樹葬」是將火化後的骨灰經過研磨處理，再將處理後的骨灰埋入土中，並植花草樹木於上，或於樹木根部周圍埋葬骨灰，且不造墓、不立碑、不留下任何記號，待一段時日後，骨灰便化作春泥回歸大自然，市轄現有楊梅樹葬專區（桂花園及楊梅園）、蘆竹樹葬專區（追思園）、龍潭樹葬專區（龍園）及大園樹葬專區（安祥園）供民眾使用。

桃園市楊梅樹葬專區（楊梅園）。（桃園市民政局提供）

桃園市公立納骨塔使用率至去年底已達68.57％，市府期盼透過收費減免與環保葬鼓勵金制度，引導更多市民思考以自然、環保的方式送別親人，讓生命圓滿落幕，並兼顧世代永續。（桃園市民政局提供）

