北宜高鐵耗4千億挨批「史詩級錯誤」 鐵道局：程序完備、效益明確

北宜高鐵、北宜直鐵路線比較。（取自環境部「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估報告書」）

高鐵從南港站延伸到宜蘭的規劃，被多方批評不符效益、太貴，包括前交通部長賀陳旦、前政委張景森都站出來反對，並稱「一個馬拉松的距離（42公里）要花4千億元蓋高鐵，值得嗎」；交通部鐵道局今天（13日）也回應，強調高鐵方案經完整綜規作業，相關程序完備、效益明確。

張景森批，北宜直鐵變高鐵該案件是公共決策失序的典型案例，形同「史詩級錯誤」，專業、客觀角度來審視北宜高鐵案，避免重蹈決策失控、勞民傷財的覆轍。

交通部在去年11月已將綜規報告報請行政院審議中，相關評估作業及計畫報核程序悉依環評法，及行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點等規定辦理。

面對北宜及東部聯外交通長期壅塞、運輸量能及系統韌性不足等結構性問題，鐵道局指出，直鐵方案因穿越翡翠水庫集水區而環評受阻，若改線繞行東北角，則因節省時間有限，效益不足。

同時，直鐵受限「樹林－七堵」間台鐵容量瓶頸，須與西幹線共用「樹林－南港」路廊，發車班次受限，與既有宜蘭線需分配固定的班次數無法大幅增班，顯見直鐵方案新建的路線將無法完整使用其容量，投入的建設經費恐無法充分發揮效益。

鐵道局指出，北宜直鐵更存在南港端新富里富康街18棟密集集合住宅（多數為5層樓連棟公寓）與誠正國中校舍拆遷問題，歷經10餘年規劃，難以持續推動。

鐵道局指出，相較之下，高鐵延伸宜蘭計畫預期可使台北到宜蘭行程縮短至約28分鐘，大幅提升東部可及性，並擴充整體軌道運輸量能至現況3倍以上，有效紓解東部一票難求問題。

預估計畫目標年尖峰小時單向計畫開行4班次，可移轉部分國道5號旅次，改善台鐵「樹林－七堵」長期路線容量飽和瓶頸，透過高鐵及台鐵有效分工，進而打造環島高效鐵路網，提供台北至花蓮90分鐘軌道運輸服務。

關於建設經費調整疑慮，鐵道局則強調，計畫總經費隨規劃內容逐步深化而進行調整，前期估算總經費1764億元是以2020年為基年、站址設於宜蘭車站、路線長56.4公里，且未納入基地及購車費用。

其後，因基年調整為2024年，並將基地及購車費用納入，同時配合站址調整至目前規劃位置、路線增加至60.6公里，並綜合考量通膨、營建物價上漲及工程條件變動因素，總經費遂調整為3521.8億元，至於直鐵方案倘依相同條件估算，其經費也需約2220億元，已非外界所言僅1000億元。

鐵道局重申，高鐵延伸宜蘭計畫係依專業評估與法定程序審慎推動，持續接受社會檢視與多元意見，並無預設立場，也不會跳過必要程序，計畫內容及相關資訊均可於鐵道局「高鐵延伸宜蘭計畫資訊專區」查閱。

