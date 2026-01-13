雲林四湖海清宮斥資4億打造休閒大樓 400元即可入住

雲林縣四湖鄉三條崙海清宮斥資4億元新建媲美星級飯店的休閒大樓，啟用典禮冠蓋雲集。（記者黃淑莉攝）

雲林四湖鄉三條崙海清宮斥資4億元新建媲美星級飯店的休閒大樓今（13）日舉行啟用典禮，共有100多間客房，最低400元即可入住。

三條崙海清宮主祀閰羅天子包公，是全台包公祖廟，主委蘇金志指出，海清宮為提升對香客、遊客服務品質，自行籌款、募款新建媲美星級飯店的休閒大樓，加上原有香客大樓，可容納550多人入住，房型有雙人房、四人房、家庭房、多人雅房、套房及獨立平房等。

蘇金志表示，時代進步與生活品質提升，廟宇服務也要與時俱進，新建休閒大樓除了提升環保、衛生與香客住宿品質的需求，也可提供年節時返鄉鄉親住宿需求，有更多時間陪伴家人。

雲林縣副縣長陳璧君指出，這幾年縣府積極推動縮短城鄉差距、帶動偏鄉發展，尤其面對人口老化與外流問題，更需透過交通建設、觀光整合與產業升級，創造更多留人、留客的條件，海清宮休閒大樓是由廟方自行籌資4億元興建，補足雲林海線住宿量能，對沿海地區觀光發展有很大助益。

今天啟用典禮包括縣長張麗善、前縣長張榮味、立法院長韓國瑜夫人李佳芬、立委張嘉郡、傅崐萁、許宇甄及議長黃凱等多位議員，還有在地村長、鄉代與各社團負責人都出席共同見證。

海清宮說，雙人房一間2000元、4人房3000元、家庭房1間4000元、獨立平房1晚5000元、多人套房1人500元、多人雅房1人400元，訂房專線05-7720648。

四湖三條崙海清宮新建休閒大樓有各種房型，最便宜400元即可入住。（記者黃淑莉攝）

