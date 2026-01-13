支持憨兒自立 春節前夕屏東伯大尼之家3000鍋羊肉爐公益義賣

伯大尼之家的羊隻採行「架高式飼養」。（記者羅欣貞攝）

支持身心障礙者學習自立、築夢未來，屏東基督教伯大尼之家在春節前夕推出3000鍋羊肉爐義賣，醫療奉獻獎得主屏縣牙醫師黃福傳今（13）日擔任公益大使，號召社會大眾以實際行動支持憨兒自立。

屏東伯大尼之家多年來投入乳羊肉羊飼養與專業管理，院內飼養阿爾拜因乳羊、努比亞肉羊等優良品種，大約100隻，因採行「架高式飼養」，能有效維持乾燥清潔、降低病菌滋生與疾病發生，也兼顧動物福利與飼養效率，為羊隻打造安全、舒適的成長環境。

伯大尼之家實務總督導李韻珊表示，目前院生共109位，其中近70位可在院內農場工作，畜牧班則有10多位在老師指導下，負責羊隻日常照護與飼養管理，孩子們在專業教養團隊師長陪伴引導下，參與實作學習責任分工與職場技能，逐步培養一技之長，具體展現屏東伯大尼之家長期推動「以工作培力、以生活教養」的成果，讓學習與生活相互連結、累積自立的力量。

春節前夕，伯大尼之家推出3000鍋羊肉爐公益義賣活動，羊肉爐冷凍料理包為8人份，每包800元；院方表示，從源頭嚴格把關，確保羊隻健康成長，讓民眾可安心享用兼具品質與營養的羊肉爐產品，希望透過羊肉爐公益義賣，串起更多愛與支持，讓社會資源成為憨兒自立前行的助力，羊肉爐冷凍。今天公布活動訊息後，已經獲得多個公益與社團單位響應善行。

屏東伯大尼之家13日公布羊肉爐公益義賣活動，即獲多個公益與社團單位共同響應。（記者羅欣貞攝）

屏東伯大尼之家推出3000鍋羊肉爐公益義賣，點亮憨兒新年希望。（記者羅欣貞攝）

屏東伯大尼之家推出3000鍋羊肉爐義賣，料理包內不含丸子。（記者羅欣貞攝）

