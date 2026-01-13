為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「有插頭、辦公到晚上9點不會趕」 台中綠美圖開館滿月吸引30萬人次

    2026/01/13 15:56 記者黃旭磊／台中報導
    台中綠美圖開館滿月吸引超過30萬人次入館。（記者黃旭磊攝）

    台中綠美圖開館滿月吸引超過30萬人次入館。（記者黃旭磊攝）

    台中綠美圖（Taichung Green Museumbrary）今天（13日）正式開館滿一個月，綠美圖由台中市美術館及圖書館共構，首月即吸引超過30萬人次入館參訪，國際知名建築媒體Dezeen，將綠美圖列入2025年全球10座最受矚目博物館與美術館之一，民眾大讚有插頭、燈還有無限的書，「辦公到晚上9點都不會有人趕。」

    綠美圖由台中市府獨資53億元打造，是市長盧秀燕口中任內最感動、「對市民最有交代的重大建設之一」，開館以來每天平均吸引超過萬人次，台中市文化局長陳佳君說，綠美圖致力讓藝術、知識、公園與城市景觀在此交會，打造開放且貼近市民日常空間。

    西屯區民眾表示，唯一推薦大家來造訪綠美圖，有插頭、閱讀燈、無限的書可以看，「辦公到晚上9點都不會有人趕你。」

    國際知名建築與設計媒體「Dezeen」，發布「 2025年全球十大博物館與美術館（Top 10 Museums and Galleries of 2025）」，位於台中的勤美術館、綠美圖都入選，反映當代博物館在建築設計與公共參與創新趨勢。

    台中市美術館長賴依欣說，開館首展「萬物的邀約」展期至4月12日，教育推廣計畫「角落任務 Play Space Plug-in」及典藏教育展「庫房裡的光」也受各年齡層觀眾喜愛。

    台中市立圖書館長曾惠君表示，開館首展「世界的索引」展至5月31日，匯集法國18世紀引領啟蒙運動「百科全書」，帶領民眾展開跨越3世紀知識旅程，青少年與兒童主題書展邀請在地孩子共創，吸引更多民眾親近閱讀。

