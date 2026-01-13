為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎湖元宵乞龜專車即將啟動 歡迎報名

    2026/01/13 15:48 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖元宵乞龜活動，比過年還熱鬧。（圖由澎管處提供）

    澎湖的元宵節一直以來都是揭開全年觀光序幕的重要節慶，每逢元宵，各地廟宇推出各式特色主題乞龜及猜燈謎活動，宛如嘉年華的祭典盛會，祈福乞龜活動不僅是居民共同的回憶，更是平安與福運的象徵。

    交通部觀光署澎湖國家風景區管理處以元宵乞龜為主軸，將廟宇古蹟、人文風情、道地美食、古厝軍事等元素相結合，推出期間限定遊程-元宵乞龜專車。

    活動時間為3月3日至3月5日，共為期3天，推出2條分別為「湖西+南環線」及「北環線」經典遊程（總計6梯次）；並以廟宇主題龜、擲筊體驗、專業導覽，以及帶領遊客走訪百年古厝聚落、農漁村體驗、探索軍事史蹟。除體驗澎湖乞龜祈福及廟宇趣味活動外，且凡完成報名並實際參與行程者，皆可獲贈「綠蠵龜主題搖頭公仔」與「元宵祈福紀念幣」各1份。

    此外，除了「元宵乞龜專車」活動，更可參與澎湖縣政府文化局推出的「超級龜龜」澎湖元宵乞龜集章活動，透過走訪廟宇與指定活動據點進行集章，可讓遊客進一步體驗廟宇乞龜文化，更有機會獲得限量紀念好禮及參與摸彩活動，為元宵節慶帶來滿滿趣味氛圍！對「元宵乞龜專車」活動有興趣的朋友們，可關注澎管處粉絲專頁獲得最新消息！

    元宵乞龜專車即將啟動，歡迎踴躍報名。（圖由澎管處提供）

