榮調竹縣 澎湖調查站主任林山峻獲頒澎湖榮譽縣民證

澎湖縣長陳光復頒贈榮譽縣民證，給澎湖調查站主任林山峻。（圖由澎湖縣政府提供）

法務部調查局澎湖縣調查站主任林山峻，即將榮調新竹縣調查站主任，澎湖縣長陳光復今（13）日代表縣府頒贈「榮譽縣民證」，感謝林主任任內與縣府及軍、警、海巡、醫療等各單位緊密合作，攜手打擊不法、守護澎湖治安與公共安全，為地方穩定與永續發展奠定堅實基礎。

陳光復表示，澎湖地處台海兩岸重要戰略位置，不僅是國家安全的前線，也是國際船隻往來的重要中繼站，治安與國安環境相當關鍵。林主任調任澎湖服務1年半以來，率領調查站團隊與各機關密切協作，持續強化國家安全防護網絡，為離島地區築起堅實防線。

請繼續往下閱讀...

同時林山峻也積極統籌查緝能量，深化情報整合與跨機關合作，對於海上跨境毒品走私毫不手軟，嚴密打擊犯罪集團，有效阻斷毒品供應鏈，成功防堵毒品流入澎湖，確保社會安定與民眾生命財產安全。

陳光復也祝福林主任在新竹縣調查站持續發揮專業與領導長才、再創佳績，為國家安全與社會安定貢獻更多心力。

澎湖縣調查站主任林山峻，即將榮升新竹縣調查站主任。（圖由澎湖縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法