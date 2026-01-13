看見2條「黑水溝」 氣象專家鄭明典PO影像說明

天氣轉晴，出現2條黑水溝。（影像來源：NASA/EOSDIS）

以往「黑水溝」在澎湖人心中，只是1個代名詞！氣象專家鄭明典今（13）日在臉書以看見2條「黑水溝」為題！以清晰影像呈現黑水溝景色，讓黑水溝具體化，並出現變化，也印證先民穿越黑水溝凶險傳說。

鄭明典表示，最近海流和雲量影響，很少看到清晰的黑水溝，今天影像有清晰一些！1條黑水溝比較寬也比較緩和，在靠近中國沿岸這一側；另外1條黑水溝，比較窄也比較急，在澎湖-嘉義之間！澎湖-嘉義之間的黑水溝和以前的影像比較起來，邊緣變得比較模糊，往北的後半段幾乎不見了，表示海流還是有些變化！

黑水溝是台灣海峽（主要指澎湖水道附近）的古稱，因水流湍急、海象險惡，且海水因受黑潮影響而清澈深邃，呈現深藍墨黑，讓早期移民渡海困難，有「10去、6死、3留、1回頭」的說法，是「唐山過台灣」時的重大險阻。 地理位置：主要指澎湖水道，是台灣與中國大陸之間的海域。

黑水溝受黑潮支流影響，海水清澈，水中雜質少，光線易穿透，反射率低，故呈現深藍或墨黑色。水流特性：地形影響下，水流速度快且紊亂，容易產生巨浪，海象惡劣。

除了指澎湖水道，有時也泛指台灣海峽中的黑潮主流或沖繩海槽。

現代觀測：衛星影像可以清晰看到黑水溝與周遭海域顏色對比，顯示其清澈深邃的特徵。

